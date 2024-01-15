У Бериславі росіяни скинули з безпілотника вибухівку

Російська військові атакували з безпілотника Берислав Херсонської області. Вибуховий предмет скинули на жінку.

Про це повідомляє у Telegram Херсонська ОВА.

"Поранення спини та ніг отримала 54-річна жінка. Їй надали допомогу у медичному закладі", – йдеться у повідомленні.

Подальше лікування потерпіла проходитиме амбулаторно.