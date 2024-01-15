У Бериславі росіяни скинули з безпілотника вибухівку

Російська військові атакували з безпілотника Берислав Херсонської області. Вибуховий предмет скинули на жінку.
Про це повідомляє у Telegram Херсонська ОВА.
"Поранення спини та ніг отримала 54-річна жінка. Їй надали допомогу у медичному закладі", – йдеться у повідомленні.
Подальше лікування потерпіла проходитиме амбулаторно.
- Росіяни щоденно б'ють по мирних мешканцях області, завдаючи ударів з окупованої її частини. Сили оборони в листопаді змогли закріпитися на деяких позиціях на лівобережжі, аби відсунути ворога якомога далі та убезпечити мирних від постійних ударів.