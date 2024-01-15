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У Бериславі росіяни скинули з безпілотника вибухівку

Постраждалу відвезли до лікарні.

У Бериславі росіяни скинули з безпілотника вибухівку
Фото: Херсонська ОВА

Російська військові атакували з безпілотника Берислав Херсонської області. Вибуховий предмет скинули на жінку.

Про це повідомляє у Telegram Херсонська ОВА.

"Поранення спини та ніг отримала 54-річна жінка. Їй надали допомогу у медичному закладі", – йдеться у повідомленні.

Подальше лікування потерпіла проходитиме амбулаторно.

  • Росіяни щоденно б'ють по мирних мешканцях області, завдаючи ударів з окупованої її частини. Сили оборони в листопаді змогли закріпитися на деяких позиціях на лівобережжі, аби відсунути ворога якомога далі та убезпечити мирних від постійних ударів. 
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