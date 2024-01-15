​Мобілізація 2.0 version 2024
​Мобілізація 2.0 version 2024
Окупанти готують десантні бригади для висадки в українському тилу, — ISW
Окупанти готують десантні бригади для висадки в українському тилу, — ISW
Путін пообіцяв Сі, що воюватиме в Україні щонайменше 5 років, – Nikkei
Путін пообіцяв Сі, що воюватиме в Україні щонайменше 5 років, – Nikkei
Удари по Ємену. Як «вісь зла» розпорошує ресурси США
Удари по Ємену. Як «вісь зла» розпорошує ресурси США
Якщо республіканці в Конгресі не профінансують Україну, їм доведеться дуже багато за що заплатити, – Байден
Якщо республіканці в Конгресі не профінансують Україну, їм доведеться дуже багато за що заплатити, – Байден
На Волині бандити “вибивали” гроші з пораненого військового, – СБУ
На Волині бандити “вибивали” гроші з пораненого військового, – СБУ
Проєкт “Народний дрон”: глава Мінцифри закликав українців долучатися до створення FPV-дронів у себе вдома
Проєкт “Народний дрон”: глава Мінцифри закликав українців долучатися до створення FPV-дронів у себе вдома
ЗСУ збили рідкісний російський літак А-50 та підбили Іл-22 (оновлено)
ЗСУ збили рідкісний російський літак А-50 та підбили Іл-22 (оновлено)
У Львові помер 5-річний хлопчик, який впав у кому після видалення молочних зубів
У Львові помер 5-річний хлопчик, який впав у кому після видалення молочних зубів
ГоловнаСуспільствоВійна

"Загроза нашій енергетичній системі зберігається", – Скібіцький про російські атаки

РФ слідкує за українськими об’єктами із космосу, щоб при потребі наносити удари. 

"Загроза нашій енергетичній системі зберігається", – Скібіцький про російські атаки
Фото: Ігор Клименко

Російська Федерація наразі намагається знищити українські інфраструктурні об’єкти.

"Це насамперед об'єкти нашого оборонно-промислового комплексу, штаби, системи управління та окремі підрозділи, які розміщуються на лінії фронту", – розповів представник ГУР МО, генерал-майор Вадим Скібіцький у інтерв’ю РБК-Україна

Також, як він зазначив, тих цілей, які ставить перед собою Російська Федерація, вона не досягає, адже зброя, яку використовує Росія, зокрема “Кинжали”, є дуже неточною. Тому здебільшого від таких атак страждає здебільшого саме цивільне населення.

Скібіцький наголосив, що те, що Росія не наносить удари по енергетиці, не означає, що вона не слідкує за станом енергетики. 

"Противник продовжує регулярно здійснювати космічну зйомку наших енергетичних об'єктів для того, щоб за можливості і якщо це буде їм необхідно, наносити такі удари. Тому загроза нашій енергетичній системі зберігається", – уточнив Скибіцький.

Воєнній розвідці відомо, що РФ проаналізувала удари по українскій енергосистемі  у 2022-2023 році і визначила визначили найбільш критичні об'єкти, які можуть бути уражені саме ракетним озброєнням, а також безпілотними літальними апаратами. 

  • Естонська розвідка вважає, що бомбардування упродовж останніх тижнів російською армією різних українських військових об’єктів, зокрема й аеродромів, свідчить про те, що Росія вважає надходження винищувачів F-16 на озброєння України небезпечним.
  • Російська армія готує десантні бригади для висадки в українському тилу. Ймовірно, мова йде про висадки з гелікоптерів для швидкого розгортання особового складу, як це було під час початкових боїв за аеропорт Гостомель під Києвом 24 лютого 2022 року. Про це повідомляють аналітики Інституту вивчення війни.
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies