"Загроза нашій енергетичній системі зберігається", – Скібіцький про російські атаки

Російська Федерація наразі намагається знищити українські інфраструктурні об’єкти.

"Це насамперед об'єкти нашого оборонно-промислового комплексу, штаби, системи управління та окремі підрозділи, які розміщуються на лінії фронту", – розповів представник ГУР МО, генерал-майор Вадим Скібіцький у інтерв’ю РБК-Україна.

Також, як він зазначив, тих цілей, які ставить перед собою Російська Федерація, вона не досягає, адже зброя, яку використовує Росія, зокрема “Кинжали”, є дуже неточною. Тому здебільшого від таких атак страждає здебільшого саме цивільне населення.

Скібіцький наголосив, що те, що Росія не наносить удари по енергетиці, не означає, що вона не слідкує за станом енергетики.

"Противник продовжує регулярно здійснювати космічну зйомку наших енергетичних об'єктів для того, щоб за можливості і якщо це буде їм необхідно, наносити такі удари. Тому загроза нашій енергетичній системі зберігається", – уточнив Скибіцький.

Воєнній розвідці відомо, що РФ проаналізувала удари по українскій енергосистемі у 2022-2023 році і визначила визначили найбільш критичні об'єкти, які можуть бути уражені саме ракетним озброєнням, а також безпілотними літальними апаратами.