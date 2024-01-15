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У Миколаєві викрили жінку, яка придумувала антиукраїнські фейки для російських Телеграм-каналів

У замовних статтях вона вихваляла агресивну політику Кремля та дискредитувала ЗСУ.

У Миколаєві викрили жінку, яка придумувала антиукраїнські фейки для російських Телеграм-каналів
Фото: СБУ

Служба безпеки викрила у Миколаєві ще одну поплічницю окупантів, яка поширювала в інтернеті провокативні матеріали на користь Росії.

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

"На замовлення окупантів зловмисниця власноруч готувала фейкові дописи, в яких вихваляла агресивну політику Кремля та дискредитувала командування Сил оборони України. У таких публікаціях фігурантка намагалась максимально героїзувати російських окупантів і дезінформувати читачів про бойову обстановку на фронті та суспільно-політичну ситуацію в Україні. Підготовлені статті жінка дистанційно погоджувала зі своїм куратором з ГРУ, а потім «розганяла» їх через мережу спеціально створених Телеграм-каналів", - йдеться в повідомленні.

Загальна аудиторія таких інтернет-ресурсів становила понад 50 тис. користувачів, які майже щодня отримували нову "порцію" фейків від ворожої пропагандистки. Співробітники СБУ задокументували злочинну діяльність фігурантки та затримали її у власному помешканні.

За даними слідства, прихильницею рашизму виявилась 42-річна місцева фрілансерка, яка ще до початку повномасштабного вторгнення РФ готувала "замовні" дописи для проросійських політсил. Таким чином вона потрапила у поле зору спецслужб РФ, яка влітку 2023 року дистанційно залучила жінку до співпраці.

Фото: СБУ

Для виконання завдань вона отримувала від окупантів перелік актуальних тем, які мала висвітлючати в контексті вихваляння рашистів та дискредитації українських захисників.

Для маскування злочинних дій вона періодично змінювала нік-нейм та зображення у профілі, а також використовувала проксі-сервер для анонімізації.

За кожну публікацію зловмисниця отримувала грошову винагороду, яка надходила на її банківську картку.

Під час обшуку за місцем проживання фігурантки вилучено мобільний телефон та ноутбук з медіафайлами, які вона використовувала у інформаційно-підривній діяльності проти України. На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили їй про підозру за чч. 1, 2 ст. 110 Кримінального кодексу (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України).

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