Безпекова угода з Британіїю передбачає співробітництво у кіберзахисті та санкційній політиці, - СБУ

Безпкова угода між Україною та Великої Британії передбачає співробітництво у сфері санкційної політики, кіберзахисту, документування воєнних злочинів та притягнення до відповідальності за них.

Про це розповів речник СБУ Артем Дехтяренко в інтервʼю "Єдиним новинам", передає Укрінформ.

"По перше, це посилення співробітництва у сфері санкційної політики, йдеться про недопущення обходу санкцій Російською Федерацією. Також це підтримка ініціатив із кіберзахисту, активізація співпраці із документування і притягнення до відповідальності військово-політичного керівництва РФ, інших злочинців, які вчиняють злочини на території України. Якщо резюмувати, в межах своєї компетенції, СБУ буде виконувати всі відповідні пункти гарантій безпеки, які передбачені документом", - сказав він.Речник зазначив, що в угоді відзначені фактично всі аспекти безпеки.

"Служба безпеки має високий рівень взаємодії зі спеціальними службами Великої Британії, і ця співпраця здійснюється за лінією контррозвідки й військової контррозвідки, забезпечення інформаційної безпеки, особливо у сферах протидії розвідувально-підривної діяльності спецслужб РФ, а також того, що стосується кіберзагроз і боротьби з міжнародним тероризмом", - зазначив Дехтяренко.

Наразі, за його словами, співпраця між спецслужбами не обмежується тільки обміном вагомою інформацією, співробітники СБУ беруть участь у тренінгах та навчаннях, організованих британською стороною, що позитивно впливає на розвиток оперативно бойових спроможностей СБУ і дозволяє розвивати службу безпеки з урахуванням найкращих практик та міжнародних стандартів.

Безпекова угода з Британією

12 січня президент Володимир Зеленський і прем'єр Британії Ріші Сунак у Києві підписали безпековий договір на десять років із можливістю продовження. Відповідно до документа, безпекові зобов’язання Британії діятимуть до вступу України в НАТО. Однак у разі вступу нашої держави до Альянсу до закінчення терміну, дія безпекових зобов'язань завершиться і буде включена в систему НАТО.

Війська Королівства не будуть воювати разом з Україною. Однак у рамках угоди Україні надаватимуть військову техніку.

Текст угоди оприлюднили на сайті глави держави.

Україна і Великобританія розпочали консультації щодо угоди про гарантії безпеки ще торік, у серпні.