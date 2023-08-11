Україна і Великобританія розпочали консультації щодо гарантій безпеки, - Єрмак

Україна і Великобританія 11 серпня розпочали консультації щодо гарантій безпеки.

Про це в етері телемарафону розповів керівник Офісу Президента Андрій Єрмак.

За його словами, до декларації, яка була узгоджена у Вільнюсі з країнами G7, доєдналися ще 13 держав. "І дійсно сьогодні ми розпочали такі консультації після наших американських колег з нашими друзями, партнерами з Великої Британії. Це країна, яка за ключовою допомогою є одним із головних партнерів", - сказав Єрмак.

Він зазначив, що такі угоди укладатимуть з кожною державою. "Ми вже маємо домовленості про такий початок майже зі всіма країнами. Наша ціль - щоб перші такі угоди з'явилися же до кінця цього року", - зазначив глава ОПУ.

Нагадаємо, у липні члени G7 підписали декларацію про довгострокові гарантії безпеки та економічну підтримку нашої держави.

Підписанти сприятимуть реформам в Україні, які потрібні для членства в НАТО.

Наступним крок після цього документа є укладання двосторонніх безпекових угод між Україною та окремими країнами-гарантами.