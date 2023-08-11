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Фракція «ЄС» ініціює постанову Верховної Ради про звільнення Буглака з посади члена ЦВК

Посадові особи, які отримують зарплатню з бюджету України, зобов’язані знаходитися на своєму робочому місці.

Фракція «ЄС» ініціює постанову Верховної Ради про звільнення Буглака з посади члена ЦВК
Фото: eurosolidarity.org

Фракція «Європейська Солідарність» ініціює постанову Верховної Ради щодо звільнення Юрія Буглака з посади члена ЦВК.

Там вважають, що інформація. яку оприлюднили журналісти проєкту Радіо Свобода «Схеми», є приводом для відповідного кадрового рішення, принаймні з позиції моралі та етики. 

Всі посадові особи, які отримують зарплатню з бюджету України, зобов’язані знаходитися на своєму робочому місці і зупинити практику проведення засідань онлайн, оскільки «онлайн» війни не виграються. Українські вояки звільняють українську землю своїми життями. 

Так само і силові органи – зокрема, Державне бюро розслідувань має нарешті повернутися зі Львова, куди евакуювалося 24 лютого 2022 року, і працювати повноцінно в Києві, представляючи свої позиції в судах столиці, а не в Личаківському суді міста Львова, як це триває досі», - йдеться у заяві партії. 

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