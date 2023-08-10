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У серпні в Києві проведуть випробування стійкості системи життєзабезпечення під час блекауту, - заступник Кличка

Наразі є 15 сценаріїв роботи у випадку надзвичайних ситуацій. 

У серпні в Києві проведуть випробування стійкості системи життєзабезпечення під час блекауту, - заступник Кличка
Фото: Пресслужба Харківської міськради

Київська міська влада розробила 15 сценаріїв реагування на надзвичайні ситуації, пов’язані з російськими обстрілами систем життєзабезпечення міста. У серпні пройдуть тренування, під час яких відпрацьовуватимуться дії міських служб на випадок блекауту. Про це повідомив в інтерв’ю Петро Пантелеєв, заступник мера Києва Віталія Кличка.

«Наразі у нас є 15 сценаріїв [роботи у випадку надзвичайних ситуацій]. У серпні проведемо тренування на предмет стійкості системи життєзабезпечення міста під час блекауту. Такі штабні тренування регулярно робимо — готуємося до різного розвитку подій, в тому числі й з найгіршими умовами. Це, зокрема, сценарії дій у випадку пошкодження об’єктів інфраструктури»,  - повідомив Петро Пантелеєв.

За його словами, зараз місто готується до зими ще більш відповідально і скрупульозно. 

«На сьогодні дві третини робіт вже виконали. Є план підготовки, графік, за яким рухаємось. Ще два місяці є на проведення необхідних робіт та ремонтів. До 1 жовтня плануємо завершити. Враховуючи важливість цього напрямку, міський голова Віталій Кличко особисто контролює і моніторить ситуацію, проводячи штаби й інспекції, оглядаючи обладнання на місцях. Я зараз щотижня здійснюю інспекції й перевіряю готовність різних об’єктів та обладнання до зими, зокрема пункти обігріву та укриття. З керівником району без попередження оглядаємо обрані об’єкти. Контролюємо, як відпрацьовує районна влада план підготовки до зими. Київ робить усе можливе, щоб, не зважаючи на важку перспективу, пройти й цю зиму надійно й стабільно», - наголосив Пантелеєв.

Пріоритетами для міської влади він назвав відновлення пошкоджених об’єктів та фізичний захист об’єктів критичної інфраструктури. 

«Ми працюємо над тим, щоб захистити від уражень нашу енергетику, наскільки це можливо, враховуючи її стан та період експлуатації. Для нас минулого року основним було забезпечення генераторами пунктів обігріву. Ця робота завершена. Також ті невеликої потужності котельні, які можуть працювати від генераторів, вже ними оснащені. Генераторами оснащені й частина об’єктів водопостачання та водовідведення. Деякі ОСББ та ЖБК також ставлять собі ці прилади на системи циркуляції теплоносія та підкачування води. Також понад 150 бюветних комплексів мають можливість оперативно підключитися до генераторів», - повідомив заступник голови КМДА.

Також Пантелеєв зазначив, що минулої зими Київ зазнав 15 ракетних атак на енергетичні об’єкти. Загалом за час російської повномасштабної агресії ворог пошкодив близько 63% обладнання, необхідного для нормального й стабільного проходження осінньо-зимового періоду. Насамперед це обладнання для виробництва електроенергії. Тому питання економії електроенергії буде актуальним і наступної зими, підкреслив він.

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