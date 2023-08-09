Медведчук намагається через суд повернути право займатися адвокатською діяльністю в Україні, - Рух Чесно

Київський окружний адміністративний суд місяцями не відкриває провадження у звичайних справах, а в цій справі все відбулося дуже оперативно.

Один із лідерів забороненої проросійської партії ОПЗЖ Віктор Медведчук подав позов на рішення Дисциплінарної палати Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Київської області про позбавлення його права на зайняття адвокатською діяльністю.

Про це повідомляє Рух ЧЕСНО із посиланням на адвоката Романа Титикала. Саме за скаргою Титикала і адвоката Іллі Костіна Медведчука було позбавлено права займатися адвокатською діяльністю.

Адвокат Титикало зазначив, що Київський окружний адміністративний суд місяцями не відкриває провадження у звичайних справах, а в цій справі все відбулося дуже оперативно.

"Позов не має перспектив, оскільки немає підстав для його задоволення. Є 2 варіанти розвитку подій. Враховуючи, що Медведчук має зв’язки у судовій, правоохоронній та адвокатській спільнотах — я не виключаю спроби добитися позитивного рішення суду. Але це малоймовірно. З іншого боку, я підозрюю, що це може робитися для піару не на українську аудиторію, а на московитів. В своїх поясненнях, які Медведчук подавав до КДКА, він обґрунтовував мотиви подачі скарги і відкриття дисциплінарного провадження тим, що це начебто пов’язано з політичним переслідуванням та начебто репресіями через його політичні погляди", — розповів у коментарі Руху ЧЕСНО адвокат Роман Титикало.

У справі Віктора Медведчука його інтереси представляє адвокат Олексій Калінніков, який водночас є викладачем у Вищій школі адвокатури НААУ, яку, в свою чергу, багато років поспіль очолює соратниця Медведчука Лідія Ізовітова.

Раніше саме адвокат Олексій Калінніков представляв інтереси іншого зрадника-втікача Віктора Пшонки, який намагався повернути речі, які з його будинку в Гореничах під Києвом потрапили до Національного художнього музею.

У 2014 році адвокати Пшонки засипали скаргами Міністерство культури з вимогою повернути колишньому генпрокурору речі з його будинку. Це, зокрема, ікони, картини, статуетки, яйця Фаберже, монети, а також книги ("Триодь Цветная" 1604 р., "Евангелие Напрестольное" 1862 р., "Административная юстиция России" 1910 р. та інші).

Крім того, Калінніков представляв інтереси друкарні "Новий світ", яка видала декілька книг зрадника Віктора Януковича і заплатила йому найбільший в історії України письменницький гонорар — майже 16,5 млн гривень.

Зазначимо, нещодавно Медведчук в Росії зареєстрував антиукраїнську "громадську організацію" і очолив її. До руху наразі долучаються втікачі з України: політичні коментатори, депутати від ОПЗЖ і обвинувачені у держзраді і сепаратизмі політтехнологи.

Нагадаємо, на початку року Зеленський позбавив громадянства Медведчука, Козака, Деркача і Кузьміна.

Торік у квітні Служба безпеки України затримала Медведчука. До цього Личаківський районний суд Львова заочно його арештував. Медведчука підозрюють у державній зраді та сприянні діяльності терористичної організації. 22 вересня 2022 року відбувся масштабний обмін, у межах якого Медведчук поїхав до Росії.