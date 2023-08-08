Зеленський провів нараду щодо деокупації Криму

"Після звільнення Криму туди повернуться і економічні можливості, і особиста безпека для людей, і відчуття реальної свободи, якої там немає вже з 2014 року".

Президент Володимир Зеленський провів у вівторок "нараду щодо змістовного наповнення нашої політики повернення Криму, його реінтеграції".

Про це він повідомив у відеозверненні.

"Очевидно, що після звільнення Криму від окупації туди повернуться і економічні можливості, і особиста безпека для людей, і відчуття реальної свободи, якої там немає вже з 2014 року. Але все це не повинно бути просто абстрактним", - сказав Зеленський.

Президент наголосив, що до кожної деталі деокупації Криму має бути внесено конкретний зміст: як нормальне життя повертається, що саме це означає для Криму і для всіх наших людей.

"Це має бути всім зрозуміло", - сказав Зеленський.

"Крок за кроком ми робимо деокупацію Криму дедалі більш досяжною та продуманою", - додав він.

Нагадаємо, 29 липня Збройні Сили України заявили про успішний удар по Чонгарському мосту. Міст був закритий, біля нього виникли кілометрові черги. Гауляйтер окупованої частини Херсонщини Сальдо казав, що українці намагалися уразити міст ракетами Storm Shadow.

Пізніше ЗСУ повідомили, що вразили Чонгарський та Генічеський автомобільні мости, що є ключовими шляхами сполучення окупантів.