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Окупанти анонсували військові навчання в Криму і закликали "зберігати спокій, коли буде чути звуки пострілів"

Заходи мають відбутися на території Чорноморського району.

Окупанти анонсували військові навчання в Криму і закликали "зберігати спокій, коли буде чути звуки пострілів"
Ілюстративне фото
Фото: Оперативний ЗСУ

У Чорноморському районі окупованого Криму з 9 по 11 серпня пройдуть навчання російських силовиків.

Про це заявила голова адміністрації району Наталія Писарєва, передала "Радіо Свобода".

"Для підтримки боєздатності військ, 9, 10 та 11 серпня 2023 року, на території Чорноморського району відбуватимуться планові навчання", – написала чиновниця у Telegram.

Писарєва закликала "зберігати спокій людей, коли буде чути звуки пострілів".

Нагадаємо, що з серпня 2022 року в тимчасово окупованому Криму, і зокрема в Севастополі, майже щодня чути звуки вибухів. Російська влада пояснює це стріляниною по "українських безпілотниках", "роботою ППО", або навчаннями військових РФ.

Підконтрольний Росії голова Криму Сергій Аксьонов називав безпілотники "основною загрозою" для окупованого півострова. У Криму діє підвищений (жовтий) рівень терористичної небезпеки. Аеропорт Сімферополя закритий.

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