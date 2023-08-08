Італія не видаватиме "золоті візи" громадянам РФ та Білорусі

Країна виконала цю рекомендацію Єврокомісії лише через півтора року після її отримання.

Минулого місяця Італія зупинила дію програми, за якою громадянам Росії та Білорусі видавали "золоті візи" в обмін на інвестиції, передає Italy 24 Press News.

Такий крок країна зробила лише через півтора року після відповідної рекомендації Європейської комісії.

Міністерство бізнесу та виробництва повідомило на інтернет-сторінці програми "Інвесторська віза в Італію", що призупиняє її відповідно до розпорядження президента комітет від 14 липня.

Починаючи від 28 березня 2022 року і до 14 липня цього року Італія видала "інвесторську візу" щонайменше 32 російським громадянам. Запросило її 36 осіб.

У 2022 році росіяни були найчисельнішими серед інвесторів з інших держав. Так, зі США налічувалося 12 охочих отримати "золоту візу", з Великобританії - теж 12. Ще 23 - це заможні вихідці з інших країн, що не входять до Євросоюзу.

Нагадаємо, громадяни Росії та Білорусі, які одночасно є громадянами іншої країни, більше не можуть отримати чеську візу та дозвіл на довготривале проживання.

Латвія з 4 липня після деякої перерви відновила приймання заяв на отримання візи від громадян Росії у дипломатичних та консульських представництвах Латвії за кордоном, щоправда, висунула при цьому певні умови.

А ось від початку дії візового режиму з Росією, тобто з липня 2022 року, Україна видала громадянам РФ понад 50 віз.