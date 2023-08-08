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Литва планує посилити кордон з Білоруссю

Поки що провокацій біля кордону з Білоруссю і Росією литовці не зафіксували.

Литва планує посилити кордон з Білоруссю
Фото: Пресслужба Міноборони Литви

Ситуація поблизу Білорусі напружена, але під контролем. Через можливі провокації розглядається збільшення кількості правоохоронців на кордоні.

Про це сказав керівник Литовської державної прикордонної служби Рустамас Любаєвас, інформує Delfi.

"Ситуація на кордоні з Білоруссю та Росією залишається напруженою. Ймовірність провокацій висока, якщо мати на увазі, що зараз у Білорусі розгорнуті найманці Вагнера. Однак поки що особливих провокацій або додаткової активності біля кордону з Білоруссю і Росією ми не бачимо", - розповів Любаєвас.

Повідомляється, що на кордоні з Білоруссю застосовуються заходи безпеки, і Служба охорони державного кордону Литви готова розгорнути додаткові сили. 

"Спільно з МВС ми зараз розглядаємо можливість збільшення наших потужностей на кордоні з Білоруссю. Були прийняті відповідні рішення. Найближчим часом ми плануємо збільшити наш контингент", - сказав глава прикордонної служби.

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Нагадаємо, що Міністерство оборони Білорусі анонсувало чергові військові навчання, які розпочалися 7 серпня. Навчання проходить на Гоському полігоні в Городенському районі, що в кількох десятках кілометрів від кордонів з Польщею та Литвою. Неподалік розташований так званий Сувальський коридор – прикордонні території Польщі та Литви, які пролягають між територією Білорусі та Калінінградською областю РФ.

Також з’явилася інформація, що "вагнерівці" проводять навчання з білоруською армією. У зв’язку з чим Польща перекинула понад 1000 своїх військових ближче до кордону з Білоруссю.

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