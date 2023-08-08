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Експорт Китаю до решти світу впав у липні, − WSJ

Постачання китайських товарів до США впало на 23% у липні порівняно з 2022-м роком. 

Експорт Китаю до решти світу впав у липні, − WSJ
Фото: EPA/UPG

Після короткочасного відскоку навесні експорт товарів з Китаю відновив довгострокове падіння, яке почалось у жовтні минулого року.

Про це повідомляє The Wall Street journal

Падіння експортних поставок китайських товарів у липні на 14,5% було різкішим, ніж падіння на 12,4% у річному обчисленні в червні.

Постачання китайських товарів до США впало на 23% у липні порівняно з 2022-м роком. 

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Поставки до Європейського Союзу та Асоціації держав Південно-Східної Азії, групи з 10 країн, до якої входять Сінгапур та Індонезія, впали приблизно на 21%.

Китайські поставки до Росії натомість зросли на 52% у липні порівняно з минулим роком. За перші сім місяців цього року китайський експорт до Росії зріс на 73% порівняно з минулим роком.

Китайський імпорт також впав більше, ніж очікувалося, у липні, впавши на 12,4% порівняно з минулим роком, проти падіння на 6,8% у червні, що стало найгіршим місяцем падіння в порівнянні з січнем 2022-го року.

Нагадаємо, у травні Bloomberg написав, що експорт Італії в Китай за рік виріс більше ніж утричі. Серед можливих пояснень експерти називають зростання у КНР попиту на ліки від коронавірусу або реекспорт з інших країн ЄС.

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