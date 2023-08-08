Польща спрямує додаткових військових на кордон із Білоруссю

Керівник прикордонної служби просив про спрямування до кордону ще тисячі військових.

Міністр оборони Польщі Маріуш Блащак доручив спрямувати на кордон із Білоруссю додаткових військових. Про це повідомляють Wiadomosci.

З запитом щодо посилення кордону через міграційну загрозу до міністерства звертався командувач прикордонної служби. Блащак погодився направити додаткових військових, призначених для патрулювання польсько-білоруського кордону та участі в операції "Безпечне Підляшшя".

У серпні Головнокомандувач Прикордонної служби Польщі звернувся до Міністерства національної оборони з проханням про передислокацію ще тисячі солдатів на польсько-білоруський кордон. Це повʼязано з міграційним тиском – за підтримки спецслужб Росії та Білорусі мігранти прибувають з більш ніж 40 країн. Білоруси організовують схеми нелегального переправлення мігрантів.

Посилення кордон відбудеться на тлі розпочатих учора військових навчань в Білорусі, поруч із Сувальським коридором – ділянкою між Польщею та Литвою і Білоруссю та Калініградською областю Росії.

Фото: racjonalista.pl

Білоруси заявили, що під час підготовки навчань активно використовувався досвід російсько-української війни. Навчання передбачають широке застосування безпілотників і тісну взаємодію танкових і мотострілкових підрозділів з підрозділами інших родів військ.

Посилювати кордон Польща почала із червня, коли на білоруську територію вирішили відправити найманців "Вагнера" на чолі з Пригожиним.