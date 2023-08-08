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Польща спрямує додаткових військових на кордон із Білоруссю

Керівник прикордонної служби просив про спрямування до кордону ще тисячі військових. 

Польща спрямує додаткових військових на кордон із Білоруссю
Фото: Укрінформ

Міністр оборони Польщі Маріуш Блащак доручив спрямувати на кордон із Білоруссю додаткових військових. Про це повідомляють Wiadomosci.

З запитом щодо посилення кордону через міграційну загрозу до міністерства звертався командувач прикордонної служби. Блащак погодився направити додаткових військових, призначених для патрулювання польсько-білоруського кордону та участі в операції "Безпечне Підляшшя".

У серпні Головнокомандувач Прикордонної служби Польщі звернувся до Міністерства національної оборони з проханням про передислокацію ще тисячі солдатів на польсько-білоруський кордон. Це повʼязано з міграційним тиском – за підтримки спецслужб Росії та Білорусі мігранти прибувають з більш ніж 40 країн. Білоруси організовують схеми нелегального переправлення мігрантів. 

Посилення кордон відбудеться на тлі розпочатих учора військових навчань в Білорусі, поруч із Сувальським коридором – ділянкою між Польщею та Литвою і Білоруссю та Калініградською областю Росії. 

Фото: racjonalista.pl
Білоруси заявили, що під час підготовки навчань активно використовувався досвід російсько-української війни. Навчання передбачають широке застосування безпілотників і тісну взаємодію танкових і мотострілкових підрозділів з підрозділами інших родів військ.

Посилювати кордон Польща почала із червня, коли на білоруську територію вирішили відправити найманців "Вагнера" на чолі з Пригожиним.

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