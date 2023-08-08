Індія заборонила виробникам військових дронів використовувати китайські запчастини з міркувань безпеки, - Reuters

Індія в останні місяці заборонила вітчизняним виробникам військових безпілотників використовувати компоненти, виготовлені в Китаї, через занепокоєння з приводу вразливості безпеки, пише Reuters із посиланням на представників оборонної промисловості та отримані документи.

Такі заходи вжиті на тлі напруженості між сусідами, які мають ядерну зброю, в той час, як Нью-Делі проводить військову модернізацію, яка передбачає ширше використання безпілотних квадрокоптерів, довготривалих систем та інших автономних платформ.

Представники оборонної та промислової галузей Індії повідомили виданню, що відповідальні за безпеку Індії стурбовані можливим збором розвідданих через виготовлені в Китаї частини комунікаційних функцій безпілотників, камер, радіопередач та операційного програмного забезпечення.

Також зазначається, що у 2019 році Конгрес США заборонив Пентагону купувати або використовувати безпілотники та компоненти китайського виробництва.

Нагадаємо, нещодавно Індія обмежила імпорт ноутбуків, планшетів та персональних комп'ютерів. Країна хоче стимулювати місцеве виробництво.