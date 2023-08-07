В МЗС спростували, що 40-60% дипломатів не повертаються в Україну

"Дзеркало тижня" опублікувало новину про нібито неповернення до України 40-60% українських дипломатів. Ця інформація абсолютно не відповідає дійсності.

Про це повідомили в МЗС України у відповідь на запит Lb.ua.

"Ситуація є насправді такою: з 24 лютого 2022 року після закінчення відрядження звільнилися із МЗС та не повернулися до України 18 кадрових дипломатів, а також 15 працівників, які працювали за контрактами. Остання категорія була працевлаштована за кордоном на фіксований термін без зобов‘язання подальшого працевлаштування в МЗС. Тобто, якщо говорити про систему дипломатичної служби, то це 18 людей. Загалом гранична чисельність співробітників закордонних дипломатичних установ України – 1 485 осіб. Кількість тих, які не повернулися, насправді складає 1%", – йдеться у відповіді МЗС.

Водночас у відомстві наголошують, що "позиція міністра закордонних справ Дмитра Кулеби чітка: всі дипломати без виключень мають неухильно дотримуватися наказів МЗС щодо повернення по завершенню їхніх відряджень".

"Примітно, що публікація в "Дзеркалі тижня" із неправдивою інформацією співпала у часі із дискредитаційною кампанією проти українських дипломатів, яку розгорнула Служба зовнішньої розвідки РФ", – зазначили в МЗС.

Нагадаємо, 4 серпня видання "Дзеркало тижня" написало про те, що в Україну з посольств за кордоном не повертаються від 40 до 60 відсотків дипломатів. Серед причин - проблеми з фінансами та працевлаштуванням.