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Африканські ЗМІ повідомляють, що "вагнерівці" навчають військових, які здійснили переворот у Нігері

ПВК "консультує" та надає "логістичну підтримку" путчистам у Ніамеї з метою "консолідації" їхньої влади. 

Африканські ЗМІ повідомляють, що "вагнерівці" навчають військових, які здійснили переворот у Нігері
Фото: Спротив

У столиці Нігера Ніамеї присутні "інструктори" ПВК "Вагнер" із Малі, повідомляє LSI Africa з посиланням на джерела.

Видання зазначає, що полковник Ассімі Гоїта (тимчасовий правитель Малі, який очолив країну після двох переворотів у 2020 році) "консультує" та надає "логістичну підтримку" путчистам у Ніамеї з метою "консолідації" їхньої влади. 

Sky News  повідомляє, що військова хунта Нігера звернулася за допомогою до "Групи Вагнера" після закінчення терміну дії ультиматуму, який висунула Економічна спільнота західноафриканських держав. Вона заявила, що втрутиться військовим шляхом, якщо переворот не завершиться до відповідної дати.

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Нагадаємо, країни Західної Африки запровадили санкції та погрожували силою у разі, якщо лідери перевороту в Нігері не повернуть на посаду скинутого президента Мохамеда Базума протягом тижня. 

Тим часом військова хунта Нігера заявила, що повалений уряд уповноважив Францію завдати ударів, щоб спробувати звільнити демократично обраного президента Базума.

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