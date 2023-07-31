Країни Західної Африки запровадили санкції і погрожують силою лідерам перевороту в Нігері

У той час прихильники хунти напали на посольство Франції у місті Ніамей, столиці країни.

Країни Західної Африки запровадили санкції та погрожували силою у разі, якщо лідери перевороту в Нігері не повернуть на посаду скинутого президента Мохамеда Базума протягом тижня.

Про це пише Reuters.

Так 15 країн Економічної спільноти країн Західної Африки (ECOWAS) відреагували на сьомий державний переворот у регіоні Сахель за останні роки.

У той час прихильники хунти напали на посольство Франції в Ніамеї. Натовп у столиці Нігеру спалив французькі прапори та закидав будівлю посольства каменями. Поліція у відповідь використала сльозогінний газ.

На екстреному саміті в Нігерії для обговорення перевороту лідери ECOWAS закликали до відновлення конституційного порядку, попереджаючи про наслідки в іншому разі. “Такі заходи можуть включати застосування сили”, − йдеться в комюніке.

Президент Чаду Махамат Ідріс Дебі, який прийшов до влади у 2021 році після державного перевороту, зустрівся зі своїм нігерійським колегою Болою Тінубу на полях саміту та зголосився поговорити з військовими лідерами Нігеру.

ECOWAS і Західноафриканський економічний та валютний союз заявили, що разом із закриттям кордонів з Нігером будуть закриті комерційні рейси, припинено фінансові операції, заморожено національні активи та припинено надання допомоги. Військовим чиновникам, які брали участь у перевороті, заборонять подорожувати, а їхні активи заблокують. Прем'єр-міністр Нігеру за уряду Базума Ухумуду Махамаду заявив, що санкції ECOWAS матимуть катастрофічні наслідки, оскільки країна значною мірою залежить від міжнародних партнерів для покриття своїх бюджетних потреб.

Фото: EPA/UPG

Нагадаємо, військові Нігера заявили про повалення влади президента Мохамеда Базума. Озброєнні солдати заблокували президентський палац в столиці Ніамеї. Група солдатів виступала із повідомленням про переворот по національному телебаченню через декілька годин після затримання глави країни.

Базума підтримали президент США Джо Байден і генсек ООН Антоніу Гутерреш. Україна рішуче засудила державний переворот в Республіці Нігер.

Високий представник ЄС Жозеп Боррель заявив, що Європейський Союз не визнає і не буде визнавати владу, що виникла унаслідок путчу в Нігері. Брюссель припиняє фінансову підтримку Нігера та проєкт безпекової співпраці.

Нігер – одна з найбідніших країн Африки. Населення – близько 21,5 млн. Главою держави є президент, який обирається на пʼять років.

У лютому 2023 була запущена місія військового партнерства ЄС в Нігері EUMPM Niger, що дає можливість країнам-членам відправляти в цю країну свої війська, щоб розвивати збройні сили з метою підвищення ефективності стримування терористичних груп та захисту місцевого населення. До повідомлення про переворот в Нігер збиралася відправити декількох своїх військових Естонія.