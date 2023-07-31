Країни Західної Африки запровадили санкції і погрожують силою лідерам перевороту в Нігері

Країни Західної Африки запровадили санкції та погрожували силою у разі, якщо лідери перевороту в Нігері не повернуть на посаду скинутого президента Мохамеда Базума протягом тижня.
Про це пише Reuters.
Так 15 країн Економічної спільноти країн Західної Африки (ECOWAS) відреагували на сьомий державний переворот у регіоні Сахель за останні роки.
У той час прихильники хунти напали на посольство Франції в Ніамеї. Натовп у столиці Нігеру спалив французькі прапори та закидав будівлю посольства каменями. Поліція у відповідь використала сльозогінний газ.
На екстреному саміті в Нігерії для обговорення перевороту лідери ECOWAS закликали до відновлення конституційного порядку, попереджаючи про наслідки в іншому разі. “Такі заходи можуть включати застосування сили”, − йдеться в комюніке.
Президент Чаду Махамат Ідріс Дебі, який прийшов до влади у 2021 році після державного перевороту, зустрівся зі своїм нігерійським колегою Болою Тінубу на полях саміту та зголосився поговорити з військовими лідерами Нігеру.
ECOWAS і Західноафриканський економічний та валютний союз заявили, що разом із закриттям кордонів з Нігером будуть закриті комерційні рейси, припинено фінансові операції, заморожено національні активи та припинено надання допомоги. Військовим чиновникам, які брали участь у перевороті, заборонять подорожувати, а їхні активи заблокують. Прем'єр-міністр Нігеру за уряду Базума Ухумуду Махамаду заявив, що санкції ECOWAS матимуть катастрофічні наслідки, оскільки країна значною мірою залежить від міжнародних партнерів для покриття своїх бюджетних потреб.
Нагадаємо, військові Нігера заявили про повалення влади президента Мохамеда Базума. Озброєнні солдати заблокували президентський палац в столиці Ніамеї. Група солдатів виступала із повідомленням про переворот по національному телебаченню через декілька годин після затримання глави країни.
Базума підтримали президент США Джо Байден і генсек ООН Антоніу Гутерреш. Україна рішуче засудила державний переворот в Республіці Нігер.
Високий представник ЄС Жозеп Боррель заявив, що Європейський Союз не визнає і не буде визнавати владу, що виникла унаслідок путчу в Нігері. Брюссель припиняє фінансову підтримку Нігера та проєкт безпекової співпраці.
Нігер – одна з найбідніших країн Африки. Населення – близько 21,5 млн. Главою держави є президент, який обирається на пʼять років.
У лютому 2023 була запущена місія військового партнерства ЄС в Нігері EUMPM Niger, що дає можливість країнам-членам відправляти в цю країну свої війська, щоб розвивати збройні сили з метою підвищення ефективності стримування терористичних груп та захисту місцевого населення. До повідомлення про переворот в Нігер збиралася відправити декількох своїх військових Естонія.