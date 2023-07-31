Нігерська хунта заявила, що Франція планує удари для звільнення президента Базума

Лідери перевороту раніше застерігали, що спроби визволити поваленого очільника країни призведуть до кровопролиття та хаосу.

Військова хунта Нігера заявила, що повалений уряд уповноважив Францію завдати ударів, щоб спробувати звільнити демократично обраного президента Мохамеда Базума.

Про це пише Reuters.

Лідери перевороту, які з середи замкнули Базума у президентському палаці, раніше застерігали від спроб іноземців визволити його, заявивши, що це призведе до кровопролиття та хаосу.

Такі коментарі на державному телебаченні зробив полковник Амаду Абдрамане, один зі змовників.

Франція засудила переворот і закликала відновити Базума на посаді, але не оголосила про наміри військового втручання. Переворот у Нігері відбувся після військових захоплень сусідніх Малі та Буркіна-Фасо протягом останніх двох років, які відбулися на тлі хвилі антифранцузьких настроїв. Франція тримає війська в регіоні протягом десяти років, допомагаючи боротися з ісламістським повстанським рухом.

Нігер був ключовим союзником у західних кампаніях проти повстанців, пов’язаних з Аль-Каїдою та Ісламською державою в Сахелі. Є побоювання, що державний переворот може відкрити двері для посилення впливу Росії в регіоні, а також посилить повстанців.

Нагадаємо, прихильники хунти спалили французькі прапори та напали на посольство Франції в столиці Нігеру Ніамеї в неділю, поліція у відповідь застосувала сльозогінний газ. В іншій заяві хунта звинуватила Францію у стрілянині по протестувальниках, поранивши шістьох.

Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що будь-які напади на інтереси Франції в Нігері зустрінуть “швидку та безкомпромісну відповідь”.

Західноафриканський регіональний блок ECOWAS запровадив санкції та заявив, що може дозволити застосування сили, якщо лідери перевороту в Нігері не повернуть на посаду президента Базума протягом тижня.

Президент Чаду Магамет Дебі Ітно на вихідних прилетів до Нігеру, щоб допомогти врегулювати кризу. Він опублікував у соціальних мережах фотографії, на яких показано його зустріч із Базумом і окремо з лідером перевороту Абдурахаманом Тіані, якого хунта оголосила главою держави.

Après avoir effectué ce matin un séjour éclair de consultation à Abuja au Nigeria sur l’invitation du président Nigérian, Président en exercice de la CEDEAO, j’ai bouclé mon déplacement par une visite au #Niger qui traverse une crise politique majeure.



À Niamey, j’ai eu des… pic.twitter.com/jxiM0TCiXS — Mahamat Idriss Deby Itno (@GmahamatIdi) July 30, 2023

Нагадаємо, військові Нігера заявили про повалення влади президента Мохамеда Базума. Озброєнні солдати заблокували президентський палац в столиці Ніамеї. Група солдатів виступала із повідомленням про переворот по національному телебаченню через декілька годин після затримання глави країни.

Базума підтримали президент США Джо Байден і генсек ООН Антоніу Гутерреш. Україна рішуче засудила державний переворот в Республіці Нігер.

Високий представник ЄС Жозеп Боррель заявив, що Європейський Союз не визнає і не буде визнавати владу, що виникла унаслідок путчу в Нігері. Брюссель припиняє фінансову підтримку Нігера та проєкт безпекової співпраці.

Нігер – одна з найбідніших країн Африки. Населення – близько 21,5 млн. Главою держави є президент, який обирається на пʼять років.

У лютому 2023 була запущена місія військового партнерства ЄС в Нігері EUMPM Niger, що дає можливість країнам-членам відправляти в цю країну свої війська, щоб розвивати збройні сили з метою підвищення ефективності стримування терористичних груп та захисту місцевого населення. До повідомлення про переворот в Нігер збиралася відправити декількох своїх військових Естонія.