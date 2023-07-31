Російські окупаційні війська в ніч на понеділок завдали чергового ракетного удару по Харкову, застосувавши ракети С-300 з території Білгородської області.

Про це повідомив речник Харківської обласної прокуратури Дмитро Чубенко.

"О 12 годині ночі російські окупанти здійснили запуск по нашому регіону ракет типу С-300 з території Білгородської області", – сказав він.

Чубенко зазначив, що було влучання по території Новобаварського району, у складські приміщення одного з комерційних підприємств. На місці прильоту тілесні ушкодження отримав чоловік, він перебував неподалік від епіцентру вибуху.

Також унаслідок влучання сталася пожежа на площі 200 м кв.

Ще одна ракета влучила по території приватного домоволодіння в селищі Великий Бурлук. За словами Чубенка, загиблих і травмованих немає.

Нагадаємо, раніше СБУ затримала ворожого агента, який готував нову повітряну атаку росіян на Харків.