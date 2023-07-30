Парламент Угорщини поки не розглядатиме членство Швеції в НАТО

Керівна партія Фідес не братиме участі в засіданні, а тому голосування не може бути.

Парламент Угорщини вніс до свого порядку денного голосування щодо членства Швеції в НАТО, але керівна партія країни Фідес, лідером якої є прем'єр-міністр Віктор Орбан, не братиме участі в засіданні.

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на SVT.

Спікер парламенту Ласло Кьовер повідомив, що в порядок денний засідання Національної асамблеї на понеділок, 31 липня, на 13:00 було внесено питання про ратифікацію заявки Швеції на вступ до НАТО. Однак, за словами представниці опозиційної соціал-демократичної партії Агнеси Вадай, керівна партія Фідес не братиме в ньому участі, а тому голосування щодо членства Швеції (в НАТО, - ред.) не може бути.

Вадай зазначила, не буде ні голосування, ні ратифікації.

Експертка з питань Угорщини та політологиня з Університету Хальмстада Сара Свенссон вважає, що голосування щодо членства Швеції в НАТО ставиться саме опозиційними партіями. На її думку, політичні противники Орбана намагаються зв’язати це питання з низкою внутрішньополітичних питань в Угорщині, що саме по собі є "способом для опозиції отримати парламентський простір".

"Такий тип додаткового засідання, ініційований опозицією, скликався багато разів раніше і ніколи не був успішним. Загалом, члени Фідесу взагалі не приходили туди та не голосували", - зазначила вона.

Раніше повідомлялося, що Угорщина може ратифікувати заявку Швеції на вступ до НАТО восени. Зазначалося, що раніше вересня для парламенту немає сенсу збиратися, оскільки Туреччина також не ратифікує це рішення, допоки восени не відкриє нову сесію.

Нагадаємо, Туреччина заблокувала заяву Швеції на вступ до НАТО, яку Стокгольм подав ще в травні 2022 року, після повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

Анкара звинувачувала Швецію в недостатній боротьбі з тероризмом. Президент Реджеп Ердоган закликав Стокгольм видати людей, яких він вважає терористами, включно з курдами та іншими, хто підтримав спробу державного перевороту проти нього у 2016 році.

У червні генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг після зустрічі з Ердоганом у Стамбулі заявив, що Швеція виконала свої зобов'язання для вступу в Альянс. А 10 липня Ердоган погодився передати турецькому парламенту протокол про приєднання Швеції до НАТО. Парламент Туреччини розгляне ратифікацію вступу Швеції до Альянсу одразу після завершення літніх канікул, у жовтні.