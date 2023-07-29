Через війну масові акції на вулицях столиці України наразі заборонені.

Британське місто Ліверпуль прийняло парад КиївПрайд замість столиці України, тому що через війну масові акції на вулицях Києва наразі заборонені.

Про це повідомляє Sky News.

У заході взяли участь представники ЛГБТ і спільноти України та Британії.

"Ми йдемо разом за Україну, за свободу, щоб нагадати світу та Великій Британії, що війна не закінчилася", - зазначив речник організації "КиївПрайд" Едвард Різ.

"Війна не закінчилась", – з таким гаслом на постерах (офіційне гасло КиївПрайду-2023) йшли учасники Прайду вулицями британського міста. Багато з них - в одязі кольорів українського прапора.

"Ukraine is fighting for it's survival."



Edward Reese, who has travelled from Kyiv to Liverpool to celebrate Ukraine Pride, says the event aims to reminds the world that the war is not over.https://t.co/QYEclXw6pC



📺 Sky 501, Virgin 602, Freeview 233 and YouTube pic.twitter.com/2HUuOLFvF7 — Sky News (@SkyNews) July 29, 2023

Нагадаємо, 22 липня посол України в Німеччині Олексій Макеєв взяв участь в ЛГБТ-ході в Берліні. Участь у параді цього року взяла організована колона під українським прапором, яка пройшла вулицями Берліна з девізом "Be Pride Like Ukraine" - "Будь гордий, як Україна".

Люди йшли з прапорами України та ЛГБТ-руху, в національних костюмах, вигукуючи гасла "Війна не закінчена", "Слава Україні".