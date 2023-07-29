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"Війна не закінчилась": у Ліверпулі відбувся Марш рівності KyivPride

Через війну масові акції на вулицях столиці України наразі заборонені.

"Війна не закінчилась": у Ліверпулі відбувся Марш рівності KyivPride
KyivPride - 2023
Фото: news.sky.com

Британське місто Ліверпуль прийняло парад КиївПрайд замість столиці України, тому що через війну масові акції на вулицях Києва наразі заборонені.

Про це повідомляє Sky News.

У заході взяли участь представники ЛГБТ і спільноти України та Британії.

"Ми йдемо разом за Україну, за свободу, щоб нагадати світу та Великій Британії, що війна не закінчилася", - зазначив речник організації "КиївПрайд" Едвард Різ.

"Війна не закінчилась", – з таким гаслом на постерах (офіційне гасло КиївПрайду-2023) йшли учасники Прайду вулицями британського міста. Багато з них - в одязі кольорів українського прапора.

Нагадаємо, 22 липня посол України в Німеччині Олексій Макеєв взяв участь в ЛГБТ-ході в Берліні. Участь у параді цього року взяла організована колона під українським прапором, яка пройшла вулицями Берліна з девізом "Be Pride Like Ukraine" - "Будь гордий, як Україна".

Люди йшли з прапорами України та ЛГБТ-руху, в національних костюмах, вигукуючи гасла "Війна не закінчена", "Слава Україні".

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