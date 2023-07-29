Британське місто Ліверпуль прийняло парад КиївПрайд замість столиці України, тому що через війну масові акції на вулицях Києва наразі заборонені.
Про це повідомляє Sky News.
У заході взяли участь представники ЛГБТ і спільноти України та Британії.
"Ми йдемо разом за Україну, за свободу, щоб нагадати світу та Великій Британії, що війна не закінчилася", - зазначив речник організації "КиївПрайд" Едвард Різ.
"Війна не закінчилась", – з таким гаслом на постерах (офіційне гасло КиївПрайду-2023) йшли учасники Прайду вулицями британського міста. Багато з них - в одязі кольорів українського прапора.
"Ukraine is fighting for it's survival."— Sky News (@SkyNews) July 29, 2023
Edward Reese, who has travelled from Kyiv to Liverpool to celebrate Ukraine Pride, says the event aims to reminds the world that the war is not over.https://t.co/QYEclXw6pC
📺 Sky 501, Virgin 602, Freeview 233 and YouTube pic.twitter.com/2HUuOLFvF7
Нагадаємо, 22 липня посол України в Німеччині Олексій Макеєв взяв участь в ЛГБТ-ході в Берліні. Участь у параді цього року взяла організована колона під українським прапором, яка пройшла вулицями Берліна з девізом "Be Pride Like Ukraine" - "Будь гордий, як Україна".
Люди йшли з прапорами України та ЛГБТ-руху, в національних костюмах, вигукуючи гасла "Війна не закінчена", "Слава Україні".