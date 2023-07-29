Протестувальники прогнали з Батумі лайнер з російськими туристами
Протестувальники прогнали з Батумі лайнер з російськими туристами
​У Києві невідомі напали на екснардепа Левченка
​У Києві невідомі напали на екснардепа Левченка
Стефанчук заявив, що Конституція не забороняє проводити вибори під час війни і невдовзі це питання "буде актуалізовано"
Стефанчук заявив, що Конституція не забороняє проводити вибори під час війни і невдовзі це питання "буде актуалізовано"
Війна та екси. Як наближають перемогу України її колишні керівники
Війна та екси. Як наближають перемогу України її колишні керівники
Президент змінив дати деяких свят, зокрема, Дня хрещення Русі та Дня Українського козацтва
Президент змінив дати деяких свят, зокрема, Дня хрещення Русі та Дня Українського козацтва
Прикордонники перехопили погрози російського корабля торговому судну в Чорному морі
Прикордонники перехопили погрози російського корабля торговому судну в Чорному морі
Росіяни ударили по багатоповерхівці і будівлі СБУ в Дніпрі (оновлено)
Росіяни ударили по багатоповерхівці і будівлі СБУ в Дніпрі (оновлено)
"Слуга народу" Кривошеєв подав заяву про вихід із партії
"Слуга народу" Кривошеєв подав заяву про вихід із партії
Андрій Пишний: “Доведеться конкурувати за 6,4 млн українців, і це не буде просто”
Андрій Пишний: “Доведеться конкурувати за 6,4 млн українців, і це не буде просто”
ГоловнаКультура

Зеленський пропонує відхилити закон про виділення 573 млн гривень на Музей Голодомору в Києві

Зеленський не підписував законопроєкт два тижні.

Зеленський пропонує відхилити закон про виділення 573 млн гривень на Музей Голодомору в Києві
Фото: Телеграм-канал Володимира Зеленського

28 липня президент України Володимир Зеленський повернув до парламенту законопроєкт № 9437, котрий передбачав виділення 573 млн гривень на Музей Голодомору в Києві

Про це йдеться у картці законопроєкту № 9437 на сайте Верховної Ради України.

“Вважаю, що зусилля всіх державних органів та органів місцевого самоврядування мають бути спрямовані на прийняття життєво необхідних рішень, насамперед тих, що наближають перемогу України, тож пропоную Закон відхилити”, - йдеться у пропозиціях президента України до цього законопроєкту.

Підписуйтесь на наш Google News

Зеленський також нагадав, що гроші з резервного фонду бюджету передбачені на здійснення непередбачених видатків, що не могли бути передбачені під час складання проєкту бюджету.

Проєкт закону з пропозиціями президента повернувся до парламенту 27 липня, а 28 липня потрапив на розгляд Комітету ВР з питань бюджету.

Нагадаємо, 13 липня Верховна Рада підтримала надання 573 млн гривень на завершення будівництва другої черги Музею Голодомору в Києві. 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies