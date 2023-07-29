Зеленський пропонує відхилити закон про виділення 573 млн гривень на Музей Голодомору в Києві

Зеленський не підписував законопроєкт два тижні.

28 липня президент України Володимир Зеленський повернув до парламенту законопроєкт № 9437, котрий передбачав виділення 573 млн гривень на Музей Голодомору в Києві.

Про це йдеться у картці законопроєкту № 9437 на сайте Верховної Ради України.

“Вважаю, що зусилля всіх державних органів та органів місцевого самоврядування мають бути спрямовані на прийняття життєво необхідних рішень, насамперед тих, що наближають перемогу України, тож пропоную Закон відхилити”, - йдеться у пропозиціях президента України до цього законопроєкту.

Зеленський також нагадав, що гроші з резервного фонду бюджету передбачені на здійснення непередбачених видатків, що не могли бути передбачені під час складання проєкту бюджету.

Проєкт закону з пропозиціями президента повернувся до парламенту 27 липня, а 28 липня потрапив на розгляд Комітету ВР з питань бюджету.

Нагадаємо, 13 липня Верховна Рада підтримала надання 573 млн гривень на завершення будівництва другої черги Музею Голодомору в Києві.