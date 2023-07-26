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Мультфільм “Мавка. Лісова пісня” покажуть у Великобританії

“Мавку” показуватимуть українською та англійською мовами.

Мультфільм “Мавка. Лісова пісня” покажуть у Великобританії

Мультфільм “Мавка. Лісова пісня” покажуть у ще одному європейському государстві.

Про це повідомила пресслужба Держкіно.

“Мавку” показуватимуть в Обʼєднаному Королівстві українською та англійською мовами на понад 250 великих екранах”, - йдеться у повідомленні.

Уточнюється, що показ розпочнеться з 28 липня. 

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Квитки на сеанс можна знайти за посиланням.

Фото: Держкіно

Фото: Держкіно

Фото: Держкіно

Фото: Держкіно

Фото: Держкіно

Фото: Держкіно

Фото: Держкіно

Нагадаємо, “Мавка. Лісова пісня” стала популярнішою за “Аватара”, обійшовши другу частину всесвітньо відомого хіта за кількістю проданих квитків у локальному прокаті в Україні.

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