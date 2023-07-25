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Кремль бʼє по портах Одеси, бо вірить, що Україна зберігає там військові засоби, – МО Британії

Росія протягом повномасштабного вторгнення характеризується поганою розвідкою та нефункціональним процесом цілевказання, вважають британці. 

Кремль бʼє по портах Одеси, бо вірить, що Україна зберігає там військові засоби, – МО Британії
Фото: ОК "Південь"

Росія з 18 липня збільшила кількість далекобійних ударів по Одеській області та інших районах півдня України. Під час цих атак використовували "незвичайну кількість" ракет AS-4 KITCHEN (Х-22) – 5,5-тонних ракет, первинно розроблених для знищення авіаносців. 

Внаслідок атак пошкоджень зазнали зернові сховища в порту Чорноморська та історичний центр Одеси. А 24 липня РФ завдала односторонніх ударів безпілотниками по доках на річці Дунай в 200 метрах від румунського кордону, йдеться у повідомленні міністерства оборони Великої Британії у Twitter. 

Британці зауважили, що в період дії зернової ініціативи росіяни "загалом утримувалися" від ударів по цивільній інфраструктурі південних портів.

Оскільки Росія провалила продовження угоди, Кремль, схоже, менше політично обмежується иа намагається завдати ударів по цілях в Одесі, оскільки вважає, що Україна зберігає військові засоби в цих районах.

"Від початку війни російська ударна кампанія характеризується поганою розвідкою та нефункціональним процесом цілевказання", – додали в МО. 

Нагадаємо, що 17 липня Росія односторонньо заявила про вихід із угоди, укладеної нею з Туреччиною і ООН, щодо можливості експорту українського зерна. Таким чином вона знову поставила мільйони людей під загрозу голоду. З того дня ворог щоночі атакував портову інфраструктуру півдня та зернові сховища. 

Крім того, росіяни вдарили по історичному центру Одеси, зокрема по храму московського патріархату. 

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