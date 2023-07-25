Кремль бʼє по портах Одеси, бо вірить, що Україна зберігає там військові засоби, – МО Британії

Росія з 18 липня збільшила кількість далекобійних ударів по Одеській області та інших районах півдня України. Під час цих атак використовували "незвичайну кількість" ракет AS-4 KITCHEN (Х-22) – 5,5-тонних ракет, первинно розроблених для знищення авіаносців.

Внаслідок атак пошкоджень зазнали зернові сховища в порту Чорноморська та історичний центр Одеси. А 24 липня РФ завдала односторонніх ударів безпілотниками по доках на річці Дунай в 200 метрах від румунського кордону, йдеться у повідомленні міністерства оборони Великої Британії у Twitter.

Британці зауважили, що в період дії зернової ініціативи росіяни "загалом утримувалися" від ударів по цивільній інфраструктурі південних портів.

Оскільки Росія провалила продовження угоди, Кремль, схоже, менше політично обмежується иа намагається завдати ударів по цілях в Одесі, оскільки вважає, що Україна зберігає військові засоби в цих районах.

"Від початку війни російська ударна кампанія характеризується поганою розвідкою та нефункціональним процесом цілевказання", – додали в МО.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 25 July 2023.



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🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/laqH5kdIAd — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) July 25, 2023

Нагадаємо, що 17 липня Росія односторонньо заявила про вихід із угоди, укладеної нею з Туреччиною і ООН, щодо можливості експорту українського зерна. Таким чином вона знову поставила мільйони людей під загрозу голоду. З того дня ворог щоночі атакував портову інфраструктуру півдня та зернові сховища.

Крім того, росіяни вдарили по історичному центру Одеси, зокрема по храму московського патріархату.