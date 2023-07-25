Сили оборони ліквідували ще 600 окупантів, знищено танки і бойові машини

З 24 лютого 2022 року російська армія втратила близько 243 220 військових, 600 з них Сили оборони ліквідували протягом минулої доби.
Про це повідомили у Генштабі ЗСУ.
Також знищено 4174 танків (+12), 8131 бойова броньована машина (+13) та 4705 артилерійських систем (+30).
Інші втрати окупантів:
- РСЗВ – 698 (+1),
- засоби ППО – 454 (+2),
- літаки – 315 (+0),
- гелікоптери – 310 (+0),
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3977 (+14),
- крилаті ракети – 1307 (+0),
- кораблі/катери – 18 (+0),
- автомобільна техніка та автоцистерни – 7194 (+12) од,
- спеціальна техніка – 703 (+5).
Нагадаємо, віцепремʼєр-міністр цифрової трансформації Михайло Федоров повідомив, що впродовж 17-24 липня завдяки безпілотникам Армії дронів вдалося знищити 101 одиницю техніки росіян.