Сили оборони ліквідували ще 600 окупантів, знищено танки і бойові машини

З 24 лютого 2022 року російська армія втратила близько 243 220 військових.

З 24 лютого 2022 року російська армія втратила близько 243 220 військових, 600 з них Сили оборони ліквідували протягом минулої доби.

Про це повідомили у Генштабі ЗСУ.

Також знищено 4174 танків (+12), 8131 бойова броньована машина (+13) та 4705 артилерійських систем (+30).

Інші втрати окупантів:

РСЗВ – 698 (+1),

засоби ППО – 454 (+2),

літаки – 315 (+0),

гелікоптери – 310 (+0),

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3977 (+14),

крилаті ракети – 1307 (+0),

кораблі/катери – 18 (+0),

автомобільна техніка та автоцистерни – 7194 (+12) од,

спеціальна техніка – 703 (+5).

Нагадаємо, віцепремʼєр-міністр цифрової трансформації Михайло Федоров повідомив, що впродовж 17-24 липня завдяки безпілотникам Армії дронів вдалося знищити 101 одиницю техніки росіян.