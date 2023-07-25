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Сили оборони ліквідували ще 600 окупантів, знищено танки і бойові машини

З 24 лютого 2022 року російська армія втратила близько 243 220 військових.

Сили оборони ліквідували ще 600 окупантів, знищено танки і бойові машини
Фото: idel-ural.org

З 24 лютого 2022 року російська армія втратила близько 243 220 військових, 600 з них Сили оборони ліквідували протягом минулої доби.

Про це повідомили у Генштабі ЗСУ.

Також знищено 4174 танків (+12), 8131 бойова броньована машина (+13) та 4705 артилерійських систем (+30). 

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Інші втрати окупантів:

  • РСЗВ – 698 (+1), 
  • засоби ППО – 454 (+2),
  • літаки – 315 (+0), 
  • гелікоптери – 310 (+0), 
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3977 (+14),
  • крилаті ракети – 1307 (+0),
  • кораблі/катери – 18 (+0),
  • автомобільна техніка та автоцистерни – 7194 (+12) од,
  • спеціальна техніка – 703 (+5).

Нагадаємо, віцепремʼєр-міністр цифрової трансформації Михайло Федоров повідомив, що впродовж 17-24 липня завдяки безпілотникам Армії дронів вдалося знищити 101 одиницю техніки росіян.

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