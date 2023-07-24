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Попри запуск водогонів, рівень води у Південному водосховищі Кривого Рогу падає, - Вілкул

Втім, падіння рівня води вдалось сповільнити.

Попри запуск водогонів, рівень води у Південному водосховищі Кривого Рогу падає, - Вілкул
Фото: Олександр Вілкул

Ситуація з водопостачанням у Кривому Розі вкрай складна, хоча за останні тижні вдалось реалізувати частину двох проєктів з наповнення Південного водосховища. 

Про це повідомив голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул.

Він зазначив, що частина необхідної води почала надходити у Південне водосховище, але воно ще не стабілізувалося, і рівень, хай і повільніше, але падає. 

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“Повторюю, всі 4 проєкти продовжують реалізовуватись, робити доведеться ще дуже багато”, - наголосив Вілкул. 

Мер Кривого Рогу зазначив, що водозабір по приватному сектору у ці вихідні виріс майже у 2 рази. 

“Хтось огірочки поливає, а в інших від цього – води нема, на верхніх поверхах особливо”, - повідомив мер міста. 

Раніше олександр Вілкул повідомляв, що запуск водогону у Кривому Розі зайняв дві доби завдяки тому, що його здійснили без проєктної документації (це б зайняло три місяці).

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