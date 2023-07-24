Попри запуск водогонів, рівень води у Південному водосховищі Кривого Рогу падає, - Вілкул

Ситуація з водопостачанням у Кривому Розі вкрай складна, хоча за останні тижні вдалось реалізувати частину двох проєктів з наповнення Південного водосховища.

Про це повідомив голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул.

Він зазначив, що частина необхідної води почала надходити у Південне водосховище, але воно ще не стабілізувалося, і рівень, хай і повільніше, але падає.

“Повторюю, всі 4 проєкти продовжують реалізовуватись, робити доведеться ще дуже багато”, - наголосив Вілкул.

Мер Кривого Рогу зазначив, що водозабір по приватному сектору у ці вихідні виріс майже у 2 рази.

“Хтось огірочки поливає, а в інших від цього – води нема, на верхніх поверхах особливо”, - повідомив мер міста.

Раніше олександр Вілкул повідомляв, що запуск водогону у Кривому Розі зайняв дві доби завдяки тому, що його здійснили без проєктної документації (це б зайняло три місяці).