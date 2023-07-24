Російські окупанти атакували Дніпропетровщину з артилерії

Російські окупаційні війська атакували з важкої артилерії Синельниківський район Дніпропетровської області.
Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
Росіяни випустили по Великомихайлівській громаді з десяток снарядів.
“Терористи цілили по полю з пшеницею. Вони хочуть залишити нас без врожаю. Дивом пожежі вдалося уникнути”, - написав Лисак.
На щастя, минулося без жертв.
Нагадаємо, сьогодні внаслідок обстрілів Куп’янського району Харківської області поранено чотири людини, зокрема дитина.