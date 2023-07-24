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Російські окупанти атакували Дніпропетровщину з артилерії

Окупанти з РФ цілили по полю з пшеницею.

Російські окупанти атакували Дніпропетровщину з артилерії
Ілюстративне фото
Фото: ДСНС України у Миколаївській області у Facebook

Російські окупаційні війська атакували з важкої артилерії Синельниківський район Дніпропетровської області

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Росіяни випустили по Великомихайлівській громаді з десяток снарядів. 

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“Терористи цілили по полю з пшеницею. Вони хочуть залишити нас без врожаю. Дивом пожежі вдалося уникнути”, - написав Лисак.

На щастя, минулося без жертв. 

Нагадаємо, сьогодні внаслідок обстрілів Куп’янського району Харківської області поранено чотири людини, зокрема дитина.

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