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Терехов обговорить з батьками школярів офлайн-навчання у місті

Російські війська майже щодня обстрілюють Харків з відносно близьких відстаней.

Терехов обговорить з батьками школярів офлайн-навчання у місті
Фото: Скріншот з відео на сторінці Ігоря Терехова

Міський голова Харкова Ігор Терехов ініціює серію зустрічей із батьками школярів, щоб обговорити питання, пов'язані з режимом освіти.

Про це Терехов написав у своєму Телеграм-каналі.

"З метою недопущення різного роду інсинуацій на тему організації навчання наших дітей, пропоную батькам зустрітися і разом обговорити усі наболілі освітні питання. Щоб нарешті поставити крапку у цій дискусії. На зустрічах буду присутнім особисто. Сподіваюся на конструктивний і чесний діалог", - написав Терехов.

Він також зазначив телефони, за якими можна записатися на такі зустрічі.

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Нагадаємо, що 7 липня Рада оборони Харківської області ухвалила рішення дозволити офлайн-навчання в регіоні, за умови, що в навчальному закладі є захисні споруди, які відповідають державним будівельним нормам.

Російські війська майже щодня обстрілюють Харків. Окупанти використовують ракети С-300. У місті фіксують випадки, коли повітряну тривогу оголошують вже після прильоту ракети.

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