Від початку вторгнення відтік капіталу із Росії сягнув рекордні $253 млрд, - Єрмак

Починаючи від 24 лютого 2022 року відтік капіталу з Росії сягнув рекордні $253 млрд.

Про це повідомив керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак.

За його словами, за 2022 рік з Росії "пішло" $239 млрд, що учетверо більше, ніж в 2021 році.

"У першій половині 2023 року відтік становив додаткові $27 млрд. Темпи відтоку капіталу досягли 13% ВВП і побили усі можливі рекорди", - повідомив Єрмак.

Нагадаємо, раніше перша віцепрем'єрка - міністерка економіки і торгівлі Юлія Свириденко заявила, що обвал прибутку РФ від експорту нафти і газу у 2023-му може скласти понад 50%.

Тим часом російський ринок продовжують полишати іноземні компанії. Так, нещодавно провідна нафтова компанія SLB заявила, що через санкції зупиняє всі постачання до Росії. ДО цього німецька Henkel AG повідомила, що підписала угоду про продаж свого бізнесу в Росії консорціуму місцевих фінансових інвесторів.