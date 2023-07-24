Демократичним країнам потрібен "інформаційний Рамштайн" для протидії, зокрема, Росії, - британський журналіст

Демократичним країнам потрібно створити неформальний "інформаційний Рамштайн" для протидії Росії та іншим авторитарним режимам.

Таку думку озвучив британський журналіст та дослідник пропаганди і Росії, автор ідеї "інформаційного Рамштайну" Пітер Померанцев у подкасті "(не) Безпечна країна", передає Центр стратегічних комунікацій.

"Основний принцип: для того, щоб конкурувати з авторитарною машиною в інформаційній війні – будь то Китаю, чи Росії – демократичні країни мають працювати разом. Ми повинні зрозуміти, де і чому наша сила", – сказав Померанцев.

Він зазначив, що розпочали таку співпрацю Росія та Китай, які обмінюються аргументами та інформацією. До цього тривалий час така співпраця була між РФ і Сирією.

Ідею такого типу Рамштайну експерт вивів на основі великого дослідження для США у перші місяці війні.

"Після того, як ми закінчили це велике дослідження, я дав інтерв’ю "Українській правді" та згадав "Інформаційний Рамштайн". Далі ідею підхопили політики. Вона трансформувалась, але основний принцип залишається той самий...Так, це неформальні інформаційні альянси, але вони працюють разом. Демократії теж повинні це робити (створювати неформальні інформаційні альянси – Ред.), виходячи з наших принципів і цінностей", – сказав Померанцев.

На його думку, процес започаткування такої співпраці буде складним, адже навіть на рівні міністерств однієї держави складно змусити відомства працювати разом. Однак як успішний приклад такої співпраці пропонують використати військовий Рамштайн. Виклики тут будуть іншими, але принцип збережеться. Необхідно проаналізувати можливості та ресурси кожної держави, обрати цілі та аудиторії, кінцеву мету і думати про те, які інформактиви можуть її наблизити.

"Якщо демократії збираються перемогти у 21 столітті (а немає жодної гарантії, що виграють – можливо 21 століття виграються Росія і Китай?), тоді нам доведеться працювати разом і в інформпросторі", – зауважив експерт.

Нагадаємо, торік очільник українського Мінкульту наполягав на проведенні зустрічі міністрів культури “Великої сімки” (G7), аби посилити зусилля для перемоги України.

Тим часом нещодавно російські ЗМІ поширили відео з голлівудським актором Джонні Деппом із нібито зверненням до росіян. Також на тлі відсутності правдивих новин щодо успіхів росармії значно посилилася робота ворожих пропагандистів із ведення інформаційної війни проти України. Особливу увагу пропагандисти приділяють відео та фотоматеріалам із полоненими воїнами Сил оборони.