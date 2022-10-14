Потрібно провести зустріч міністрів культури “Великої сімки”, – Ткаченко

На зустрічі необхідно опрацювати конкретний план допомоги Україні, аби протидіяти російській агресії в інформаційній сфері.

Міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко наполягає на проведенні зустрічі міністрів культури “Великої сімки” (G7), аби посилити зусилля для перемоги України.

Про це йшлося під час зустрічі Ткаченка з міністром ФРН з питань культури та медіа Клаудією Рот.

Міністр зазначив, що її необхідно скликати найближчим часом, щоб опрацювати конкретний план допомоги Україні, аби протидіяти російській агресії в інформаційній сфері.

“Більше нікому не треба доводити, що Росія воює проти української культури та ідентичності. Наші партнери це розуміють. Найближчими тижнями маємо провести зустріч міністрів G7, щоб скоординувати та посилити спільні зусилля для перемоги України”, – зазначив Ткаченко.

Міністри також обговорили “Інформаційний Рамштайн” – ініціативу українського міністра щодо створення єдиного фронту країн-союзниць, санкції проти росії в культурній та медійній сферах.

Також йшлося про створення фонду для допомоги українським медіа та культурним діячам, які працюють в Україні, а також збереження культурної спадщини нашої країни, особливо напередодні зими.

Нагадаємо, Україна потребує 250 млн доларів для підтримки та захисту культури та медіа.