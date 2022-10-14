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90% тих, хто повернувся з російського полону, мають шалену втрату ваги, - Офіс омбудсмена

Ставлення РФ до українських полонених жахливе.

90% тих, хто повернувся з російського полону, мають шалену втрату ваги, - Офіс омбудсмена
Фото: СБУ

З українських військовополонених у Росії знущалися, їх били, також вони мають сильну втрату ваги.

Про це повідомив очільник Секретаріату Уповноваженого ВР з прав людини Роман Романюк.

“Можна багато жахливих речей говорити, але елементарно – їх не годували чи годували водою”, - зазначив Роман Романюк.

Він додав, що 90 % всіх військовополонених страждають на анорексію, що є ненормальним і порушенням всіх прав. 

Романюк наголосив, що у зв’язку з контрнаступом ЗСУ обмінний фонд збільшився на тисячі осіб. 

“Збройні сили вели активні наступальні операції: Ізюм, Лиман, Балаклія. Зрозуміло, що велику кількість знищили, але теж багато захопили в полон. росіяни здаються, бродячи по полях три-п’ять діб і не розуміючи, хто вони і що вони”, - розповів очільник Секретаріату Уповноваженого ВР з прав людини.

Нагадаємо, вчора Україні вдалося здійснити ще один обмін військовополоненими і звільнити з полону 20 воїнів.

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