Головне за день. Четвер, 13 жовтня

Резолюція ПАРЕ, ворожа ракетна атака на Львівщину, обстріл Харкова, 16 САУ Zuzana від Німеччини. Яким запам’ятається 232-й день повномасштабної війни.

Одинадцятирічний хлопчик, якого врятували з-під завалів у Миколаєві, помер.

Дитину привезли в лікарню, щоб провести діаліз. Там у хлопчика зупинилося серце, повідомив керівник Миколаївської ОВА Віталій Кім.

За словами міського голови Миколаєва Олександра Сєнкевича, також за день із-під завалів дістали тіла п'ятьох загиблих. Триває пошук ще одного зниклого мешканця.

Парламентська асамблея Ради Європи ухвалила резолюцію, в якій Російська Федерація названа терористичним режимом. Резолюцію ухвалили одностайно, за неї проголосували 99 депутатів, присутніх у залі, один утримався.

ПАРЄ стала першою міжнародною організацією, яка визнала Росію державою-терористом. Перед голосуванням у ПАРЄ по відеозв'язку виступив президент Володимир Зеленський, який закликав підтримати резолюцію.

Генштаб Збройних Сил України повідомив, що Авіація Сил оборони впродовж доби завдала 19 ударів. Підтверджено ураження більш ніж 13 місць зосередження озброєння та військової техніки, а також 6 зенітних ракетних комплексів противника. Крім того, наші підрозділи протиповітряної оборони збили 8 БпЛА. Шість із них - “Shahed -136”.

Ракетні війська і артилерія за поточну добу уразили два пункти управління, 3 райони зосередження живої сили, озброєння та військової техніки і два склади боєприпасів.

Детальніше про оперативну обстановку станом на 18:00 13-го жовтня – в нашій новині.

Українські сили протиповітряної оборони збили чотири російські крилаті ракети у західних регіонах, а також одну на півдні.

"Сьогодні, 13 жовтня, російські окупаційні війська атакували з акваторії Чорного моря крилатими ракетами на кшталт "Калібр" об'єкти критичної інфраструктури у західному регіоні", - повідомляє Повітряне командування "Захід".

Зазначається, що чотири крилаті ракети були знищені силами ППО. У Генштабі уточнили, що чотири крилаті ракети знищено силами та засобами протиповітряної оборони ПК "Захід" Повітряних ЗСУ, а ще одну крилату ракету "Калібр" знищено на півдні країни підрозділом протиповітряної оборони ПК "Південь".

Нагадаємо, раніше сьогодні повідомлялося про вибухи у низці західних областей України. По Львівщині РФ випустила три ракети, одну з них збила ППО. Ще дві ракети влучили у військовий об'єкт. Відомо, що ППО також відпрацювала у Чернівецькій та Тернопільській областях.

Увечері Росія почала вкотре обстрілювати Харків і область.

"По області є пошкодження критичної інфраструктури, можливі тимчасові знеструмлення. Просимо зберігати спокій, наші енергетики вже працюють над відновленням світла. Наслідки російського чергового терору ще обстежуємо, на місцях працюють профільні служби та правоохоронці", - написав у соцмережах керівник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Згодом міський голова Харкова Ігор Терехов повідомив про щонайменше два "прильоти". Внаслідок обстрілів у деяких мікрорайонах міста виникли проблеми з електропостачанням.

Німеччина надала Україні 16 самохідних артилерійських установок (САУ) Zuzana.

Дальність пострілів 155-мм артилерійських установок сягає 41 км. Крім того, Німеччина поставила Україні 10 понтонно-мостових машин.

У вересні ФРН передала Україні шість зенітних самохідних установок (ЗСУ) Gepard, довівши їхню загальну кількість до 30 одиниць.

Станом на зараз воєнна допомога Німеччини Україні оцінюється в $1,5 млрд.

Україні вдалося здійснити ще один обмін військовополоненими і звільнити з полону 20 воїнів.

"Наші повертаються додому. Черговий обмін полоненими, чергові миті радості і усвідомлення того, що сьогодні для багатьох родин буде один з кращих днів у житті", - повідомив голова Офісу президента Андрій Єрмак.

Серед воїнів є люди, яких росіяни утримували в Оленівці, на тимчасово окупованих територіях Запорізької та Херсонської областей.

Україна відмовилася від віялових відключень світла завдяки стабілізації електропостачання.

За словами голови правління НЕК Володимира Кудрицького, це стало можливим завдяки тому, що фахівці "Укренерго" та обленерго стабілізували енергопостачання у всіх областях України, а також через ощадливе споживання електроенергії українськими громадянами.

Кудрицький нагадав, що українці мають бути готовими до нових атак ворога та запевнив, що "Укренерго", як оператор системи передачі, робить усе, щоб захистити свою інфраструктуру і швидко відновити її.

Рекомендація зменшити споживання в періоди пікового навантаження в енергосистемі: вранці з 8-ї до 11-ї та ввечері з 17-ї до 23-ї години - залишається незмінною.

Одна з ракет, які Росія запустила по Харкову, впала на житловий будинок у Бєлгороді.

"Годину тому орки вирішили обстріляти Харків! Але всі три ракети самоліквідувалися під час пуску, а одна прилетіла по житловому будинку в Бєлгороді. Оператор С-300, дякую від ЗСУ. Свою нагороду можна забрати за вже відомою вам адресою", - повідомило Стратегічне командування ЗСУ.

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