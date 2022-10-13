Чергова партія безпілотників від Армії дронів відправились на донецький напрямок

На Донецький напрямок відправились 12 комплектів безпілотників від Армії дронів.

Про це повідомляється на сторінці “Армія дронів” у Facebook.

“Продовжуємо постачати на фронт необхідні безпілотники. Мінцифра спільно з United24, Генштабом та Держспецзв'язку передали військовим нову партію дронів, вартістю у 7,8 мільйонів гривень”, - йдеться у повідомленні.

На фронт відправились 7 комплектів DJI M300 Combo KIT із вбудованим тепловізором і штучним інтелектом та 5 комплектів DJI Mavic 3 Fly More Combo з високоякісними камерами, які здатні розвідувати територію дальністю до 10 км.

Дрони допоможуть військовим коригувати артилерійський вогонь та знищувати склади боєприпасів ворога та його техніку. Це, в свою чергу, пришвидшить деокупацію територій та наблизить перемогу України.

Нагадаємо, розвідувальний український безпілотник переміг у повітряній дуелі коптер окупантів і протаранив його. Відео двобою опублікував волонтер Сергій Притула.