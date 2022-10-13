Росія обстрілює Харків та область, - Синєгубов (оновлення)

Росія сьогодні ввечері почала вкотре обстрілювати Харків.

Про це повідомив у соцмережах керівник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

"Звертаємося до жителів Харкова: залишайтеся в укриттях! Ворог наносить удари по обласному центру", - йдеться в повідомленні очільника області.

Оновлення 22.10. Під обстріл потрапила також область, додав Синєгубов. Зокрема, зафіксували влучання у Холодногірському районі. На щастя, обійшлося без потерпілих.

"По області є пошкодження критичної інфраструктури, можливі тимчасові знеструмлення. Просимо зберігати спокій, наші енергетики вже працюють над відновленням світла. Наслідки російського чергового терору ще обстежуємо, на місцях працюють профільні служби та правоохоронці", - додав керівник ОВА.

Оновлення. Міський голова Харкова Ігор Терехов повідомив про щонайменше два "прильоти". Внаслідок обстрілів у деяких мікрорайонах міста виникли проблеми з електропостачанням.

Нагадаємо, нині росіяни завдали ракетного удару по Львівщині. Внаслідок обстрілу було пошкоджено один з військових об'єктів.

Росія атакувала західні області "Калібрами" з Чорного моря, п'ять ракет збила ППО.