На тимчасово окупованих територіях України росіяни почали вбивати своїх командирів.

Про це розповів речник голови Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук.

За його словами, інцидент трапився на Херсонському напрямку. Рашисти вирішили, що їхній командир поганий, і захотіли здатися в полон Збройним Силам України.

"Він сказав "Не пускаю. За матушку-Расєю должни погибнуть". Ну, вони вирішили, що краще не самі загинуть, а вб'ють цього командира і підуть здадуться ЗСУ", - сказав Братчук.

Нагадаємо, понад дві тисячі російських окупантів та їхніх родичів звернулися до проєкту "Хочу жить" - щоб здатися в полон українським військовим і залишитися живими.