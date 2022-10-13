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На Сумщині відновили міст, який зруйнували, щоб зупинити наступ росіян

Завдяки цьому окупанти загрузли в місцевих болотах і стали легкою здобиччю для українських військових.

На Сумщині відновили міст, який зруйнували, щоб зупинити наступ росіян
Фото: Telegram/Дмитро Живицький

У Конотопському районі Сумщини відновили ще один мостовий перехід.

Про це у соцмережах повідомив керівник Сумської ОВА Дмитро Живицький.

За його словами, споруду раніше довелося зруйнувати, аби зупинити наступ росіян. 

"І це вдалося. Росіяни зав’язли у місцевих болотах, де їх швидко "відшукали" наші захисники та лишили навіки. Наразі все полагодили, аби жителі громади, як і раніше, користувались найкоротшим і зручним шляхом", - розповів очільник Сумщини.

Він додав, що ремонт здійснила Державна спеціальна служба транспорту, а кошти на матеріали виділила Попівська громада.

Нагадаємо, днями на Сумщині запрацював ще один міст - у Лебединській громаді, зруйнований під час російського наступу у регіоні. 

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