Путін запропонував створити у Туреччині "газовий хаб" і формувати ціни для споживачів, - російські ЗМІ

Тезу про "газовий хаб" у Туреччині на заміну пошкодженим "Північним потокам" російські посадовці також активно просували напередодні на енергетичному форумі у Москві.

Президент РФ Путін на зустрічі з президентом Туреччини Ердоганом повторив свою ідею про те, що Туреччина могла б стати газовим хабом для продажу газу у Європу й інші країни та майданчиком для формування ціни на газ.

Про це повідомляють російські ЗМІ.

"Якщо є зацікавленість Туреччини і наших можливих покупців в інших країнах, ми могли би розглянути можливість будівництва ще однієї газопровідної системи і створення на території Туреччини газового хабу для продажу у треті країни, передусім європейські - звісно, якщо вони у цьому зацікавлені. І у процесі роботи цього хабу, який ми могли би разом створити, це був би майданчик не лише для постачання, а й визначення цін… Зараз вони захмарні, а ми могли б спокійно регулювати їх на нормальному ринковому рівні без якогось політичного забарвлення", - заявив Путін.

Тезу про "газовий хаб" у Туреччині на заміну пошкодженим "Північним потокам" російські посадовці також активно просували напередодні на енергетичному форумі у Москві.Тоді ж Путін у своєму виступі заявив, що вибухи на "Північних потоках" вигідні США, Польщі та Україні.

Нагадаємо, раніше Володимир Зеленський заявив, що Росія може завдати удару по українській ГТС і вимагати запустити "Північний потік-2".