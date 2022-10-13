​ДБР назвало попередні причини падіння українського літака на Вінниччині

Під час знищення чергового ворожого дрону уламки збитого ворожого безпілотника зачепили кабіну.

Державне бюро розслідувань з’ясовує причини падіння українського літака на Вінниччині, яке трапилось 12 жовтня 2022 року близько 21:00 у час оголошення повітряної тривоги.

Про це повідомила пресслужба ДБР.

За попередньою інформацією, льотчик виконував бойове завдання щодо знищення ворожих БпЛА. Йому вдалося збити п'ять дронів-камікадзе "Shahed-136". За однією із версій слідства, поблизу смт Турбів, під час знищення чергового об’єкту, уламки збитого ворожого безпілотника зачепили кабіну українського літака.

Пілот скерував винищувач у поле, аби уникнути масштабних руйнувань та жертв серед цивільного населення. На щастя, сам він встиг катапультуватися. Наразі військовий госпіталізований.

Потерпілих серед населення немає. Тривають слідчі дії, призначені відповідні експертизи.

"Вказане провадження стане ще одним фактом документування злочинів агресора проти України", - зазначили в ДБР.