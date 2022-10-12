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Поблизу Вінниці зазнав аварії український винищувач, пілот катапультувався

Напередодні пілот збив дві російських крилаті ракети.

Поблизу Вінниці зазнав аварії український винищувач, пілот катапультувався
Фото: Командування Повітряних Сил ЗСУ

Сьогодні, 12 жовтня, близько 21:00 поблизу Вінниці зазнав аварії винищувач однієї із бригад тактичної авіації Повітряних Сил. Пілот, збивший за сьогодні 5 іранських “шахідів”, катапультувався. 

Про це повідомила пресслужба Командування Повітряних сил ВСУ.

“Льотчик успішно катапультувався, почувається добре. Він виконував бойове завдання із знищення над Вінниччиною ворожих дронів-камікадзе “Shahed-136”, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що сьогодні пілот знищив п’ять “шахідів”: три – на півдні України і два – над Вінницею. Крім того, напередодні, під час масованого ракетного обстрілу, він збив дві крилаті ракети окупантів.

У Повітряних силах уточнили, що через невстановлені технічні причини льотчик почав втрачати керування машиною, але зміг відвести літак подалі від Вінниці, і катапультувався.

Причини аварії встановлюються.

“Командувач Повітряних Сил ЗС України генерал-лейтенант Микола Олещук ініціював клопотання про присвоєння пілоту високого звання Героя України”, - підсумували у пресслужбі. 

Нагадаємо, на Житомирщині сили протиповітряної оборони збили невідомий літальний апарат, крім того ППО успішно спрацювала у небі Черкаської області.

Також під час останньої повітряної тривоги на Рівненщині ППО збила повітряну ціль російських окупантів.

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