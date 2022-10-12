На Рівненщині сили ППО збили ворожу ціль, - Коваль

Під час останньої повітряної тривоги на Рівненщині ППО збила повітряну ціль російських окупантів.

Про це повідомив у Telegram керівник Рівненської ОВА Віталій Коваль.

"Друзі, під час крайньої повітряної тривоги на півночі Рівненщини було збито ворожу ціль. Дякую силам ППО і ЗСУ за надійний захист!", - написав Коваль.

Як ідеться попередніх повідомленнях керівника ОВА, тривога в області розпочалася о 18.38, а завершилася о 19.19.

Нагадаємо, нині Вінницьку область Росія атакувала двома дронами-камікадзе. Їх вдалося збити.

Також спрацювала ППО на Черкащині в той час, коли повітряна тривога лунала в сусідній області.