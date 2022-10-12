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У Чехії планують виділяти Україні щороку 500 мільйонів крон

Деталі співпраці обговорять на спільній зустрічі в Києві.

У Чехії планують виділяти Україні щороку 500 мільйонів крон
Глава МЗС Чехії Ян Ліпавскі
Фото: Пресслужба МЗС Чеської Республіки

Чехія планує виділяти для відновлення України 500 мільйонів крон щороку упродовж 2023-2025 років.

Про це повідомили в пресслужбі Міністерства закордонних справ Чехії.

МЗС і Міністерство промисловості та торгівлі представили Програму допомоги нашій державі на 2023-2025 роки. Тут передбачили гуманітарні, стабілізаційні, відновлювальні та економічні аспекти допомоги Україні.

За словами глави чеського МЗС Яна Ліпавскі, план включає залучення чеських компаній і рішень, які вже сьогодні мають відмінну репутацію в Україні. 

"Ми хочемо залучити як приватний сектор, так і некомерційний сектор", - додав Ліпавскі. 

За його словами, наступні дії уряду Чехії та України обговорять на спільній зустрічі у Києві.

Нагадаємо, раніше Чехія готова взяти на себе координацію процесу відбудови Дніпропетровської області.

Тим часом у Міністерстві розвитку громад та територій України почали відбирати проєкти в межах "Програми з відновлення України".

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