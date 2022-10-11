США працюють над прискоренням доставки систем ППО NASAMS в Україну

Наразі мова йде про дві системи ППО.

Влада США працює над прискоренням доставки систем протиповітряної оборони (ППО) Україні найближчим часом.

Про це повідомляє CNN з посиланням на пресслужбу Білого дому.

“Спільні американо-норвезькі системи допоможуть виконати прохання президента України Володимира Зеленського щодо збільшення підтримки ППО”, йдеться у повідомленні.

Як повідомив координатор із комунікацій Ради національної безпеки Джон Кірбі, США мають намір доставити перші дві системи NASAMS в Україну “найближчим часом”.

Це та сама система, яка використовується для захисту повітряного простору у Вашингтоні, округ Колумбія.

Нагадаємо, вчора президент США Джо Байден пообіцяв продовжувати надавати Україні підтримку, необхідну для самооборони, включаючи передові системи ППО.