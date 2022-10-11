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СБУ виявила катівню окупантів поблизу святині на Донеччині

Співробітники спецслужби з’ясовують, хто викрадав та катував людей.

СБУ виявила катівню окупантів поблизу святині на Донеччині
Фото: Пресслужба СБУ

Співробітники СБУ виявили місце незаконного утримання людей у звільненому від російських окупантів Святогірську Донецької області. 

Про це повідомила пресслужба СБУ.

Російські окупанти облаштували катівню в пансіонаті відпочинку неподалік від Святогірської Лаври. Вони насильно тримали там місцевих мешканців, які підтримували територіальну цілісність України. 

Зазначається, що під час огляду оперативники та слідчі СБУ виявили предмети, які вказують на ознаки тортур. Наразі проводиться комплекс слідчо-оперативних заходів. 

За виявленими фактами розпочатого кримінального провадження за порушення законів та звичаїв війни. 

Слідчі СБУ встановлюють кількість та особи постраждалих, а також всіх причетних до катувань. 

Нагадаємо, оперативники Служби безпеки виявили місце незаконного утримання людей у звільненому від окупантів селі Липці на Харківщині.

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