Також вдалося повернути тіло ізраїльтянина Дмитра Фіалки, який воював за Україну.

Відбувся черговий обмін полоненими, в результаті якого Україна повернула з російського полону 32 військових та тіло ізраїльтянина Дмитра Фіалки.

Про це він повідомив керівник Офісу президента Андрій Єрмак.

"Наші вдома. Сьогодні провели черговий обмін полоненими. Вдалося звільнити 32 наших воїнів та повернути тіло ізраїльтянина Дмитра Фіалки. Серед звільнених - офіцери, сержанти та солдати ЗСУ. Всі вони були у місцях, де тривали жорсткі бойові дії. Багато з цих людей вважалися зниклими безвісти", - написав він у фейсбуці і опублікував фото визволених з полону.

Єрмак додав, що у кожного полоненого своя історія. Зокрема, загиблий ізраїльтянин Дмитро Фіалка останні два роки жив в Україні, працював дитячим тренером з футболу в клубі "Динамо" (Львів).

"Він воював за Україну, саме тут він зустрів своє кохання - дівчину, з якою у них народилися діти. На фронт пішов добровольцем", - розповів керівник ОП.

Він також зазначив, що сьогодні звільнили з полону рядового, який служив разом зі своїм старшим братом.

"Брат загинув на його очах, а молодший брат в той же день потрапив в полон. У старшого брата залишилась дружина та дві доньки. Невимовний біль і сум", - написав Єрмак.

За його словами, визволені зараз проходять медичний огляд, будуть відновлюватися.

"Ми повертаємо людей. І повернемо всіх. Ми будемо боротись за кожного українця. Адже наші люди - наш найцінніший скарб. І ми переможемо. В цьому немає жодних сумнівів", - додав Єрмак.

Фото: Офіс президента

Нагадаємо, раніше також повідомлялося, що сьогодні Україна повернула тіла 62 загиблих захисників, зокрема бійців з Оленівки.