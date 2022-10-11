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​На "мосту Кличка" демонтували пошкоджене скло

На виготовлення нового потрібно до трьох тижнів.

​На "мосту Кличка" демонтували пошкоджене скло
Фото: facebook.com/Vitaliy.Klychko

Сьогодні на пішохідно-велосипедному мосту в Києві фахівці демонтували пошкоджені вибухом російської ракети елементи скла, а  спеціалісти "Київміськсвітла" обстежили стан підсвітки перил.

Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко.

"Освітлення відремонтують. Скло замовляємо. На його виготовлення потрібно до трьох тижнів. І вже невдовзі наш оновлений міст знову буде радувати киян і гостей столиці. Бо він тепер – не тільки один із туристичних символів Києва, а й символ незламності й стійкості України", – написав він у фейсбуці.

Фото: facebook.com/Vitaliy.Klychko

Фото: facebook.com/Vitaliy.Klychko

Символічно, що металеві конструкції мосту були виготовлені на маріупольському комбінаті «Азовсталь», зазначив Кличко.

Нагадаємо, міст, що з’єднує два туристичні маршрути – парк "Володимирська гірка" і парк "Хрещатий", відкрили цього року 26 травня, в День Києва. Він призначений виключно для пішоходів і велосипедистів. Мостовий перехід зроблений із бетону, заліза і скла. Тут є пішохідні та велосипедні доріжки, оглядові майданчики, сучасне освітлення, відеоспостереження.

Під час ракетної атаки Росії на Київ вибуховою хвилею міст було пошкоджено. Однак він вистояв. 

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