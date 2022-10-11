​Росіяни знову відключили всі шість блоків ЗАЕС і примушують співробітників до співпраці, – розвідка

Окупанти на варті поблизу ЗАЕС в Енергодарі

Російські окупанти знову відключили всі шість енергоблоків на Запорізькій атомній електростанції, а співробітників змушують підписувати контракти із "Росатомом".

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони у Telegram.

"Окупанти продовжують тримати всі шість блоків ЗАЕС у «холодному стані». Наразі живлення станції, в тому числі систем безпеки, здійснюється за рахунок повітряної лінії ПЛ-750 кВ «Дніпровська». Сьогодні протягом дня планується спроба подати напругу на відкритий розподільчий пристрій ЗаТЕС", – йдеться в повідомленні.

Також зазначається, що вдалося зберегти постачання електроенергії в місто Енергодар. Але ВРП 150/330 кВ залишається без напруги.

Водночас російські військові та представники окупаційної адміністрації продовжують тиснути на співробітників станції. Переміщення допоміжних підрозділів по території ЗАЕС суттєво обмежено. До частини персоналу та їхніх родин окупанти застосовують так звані фільтраційні заходи. Від працівників вимагають офіційного оформлення російських паспортів та підписання контрактів із "Росатомом".

Нагадаємо, після припинення електропостачання 8 жовтня ЗАЕС використовувала резервну енергію.