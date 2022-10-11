Під час окупації села на Ізюмщині військові РФ закатували чоловіка та залишили тіло у лісопосадці, – Офіс генпрокурора

Його вбили російські військові під час окупації населеного пункту.

За процесуального керівництва Ізюмської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

"10 жовтня правоохоронці виявили у лісопосадці у с. Синичено Ізюмського району закатоване тіло чоловіка. Його голова була повністю обмотана тканиною, а руки – зв’язані шнуром", – йдеться у повідомленні.

За попередніми даними слідства, чоловіка закатували і вбили російські військові під час окупації населеного пункту. Після цього вони залишили його тіло у лісопосадці.

Наразі тіло направлено для проведення судово-медичної експертизи. Огляд місця події проводили прокурори та слідчі поліції.

Нагадаємо, у Лимані ексгумовано перші 20 тіл жертв російської агресії. За словами свідка, він поховав за наказом окупантів близько 20 українських військових.