Вісім російських літаків Ту-95 летять на пусковий рубіж в Астрахані (оновлено)
Вісім російських літаків Ту-95 летять на пусковий рубіж в Астрахані (оновлено)
Масована атака Росії: що відбувалося в Києві та областях
Масована атака Росії: що відбувалося в Києві та областях
Лукашенко і Путін домовилися про розгортання "спільного регіонального угруповання військ"
Лукашенко і Путін домовилися про розгортання "спільного регіонального угруповання військ"
Вибуховою хвилею пошкоджено центральний вокзал у Києві
Вибуховою хвилею пошкоджено центральний вокзал у Києві
Донати на помсту: Притула і Стерненко оголосили збір грошей на українські дрони-камікадзе
Донати на помсту: Притула і Стерненко оголосили збір грошей на українські дрони-камікадзе
Росія здійснила атаку на декілька районів Києва. Є загиблі і постраждалі (оновлено)
Росія здійснила атаку на декілька районів Києва. Є загиблі і постраждалі (оновлено)
У Хмельницькій області є влучання ракет (уточнено)
У Хмельницькій області є влучання ракет (уточнено)
Росія задіяла масовий виліт стратегічної авіації
Росія задіяла масовий виліт стратегічної авіації
Внаслідок вибухів у Львові немає світла (оновлено)
Внаслідок вибухів у Львові немає світла (оновлено)
ГоловнаСуспільствоВійна

Під час окупації села на Ізюмщині військові РФ закатували чоловіка та залишили тіло у лісопосадці, – Офіс генпрокурора

Його вбили російські військові під час окупації населеного пункту.

Під час окупації села на Ізюмщині військові РФ закатували чоловіка та залишили тіло у лісопосадці, – Офіс генпрокурора
Ілюстративне фото
Фото: Макс Требухов

За процесуального керівництва Ізюмської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

"10 жовтня правоохоронці виявили у лісопосадці у с. Синичено Ізюмського району закатоване тіло чоловіка. Його голова була повністю обмотана тканиною, а руки – зв’язані шнуром", – йдеться у повідомленні.

За попередніми даними слідства, чоловіка закатували і вбили російські військові під час окупації населеного пункту. Після цього вони залишили його тіло у лісопосадці.

Наразі тіло направлено для проведення судово-медичної експертизи. Огляд місця події проводили прокурори та слідчі поліції.

Нагадаємо, у Лимані ексгумовано перші 20 тіл жертв російської агресії. За словами свідка, він поховав за наказом окупантів близько 20 українських військових.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , , ,
Читайте також