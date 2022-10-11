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Окупанти продовжують перекидати на територію Білорусі дрони-камікадзе, – ГУР

Білорусь надає окупаційній армії матеріально-технічні засоби і боєприпаси зі своїх складів.

Окупанти продовжують перекидати на територію Білорусі дрони-камікадзе, – ГУР
Ілюстративне фото
Фото: EPA/UPG

До Білорусі надходять іранські дрони-камікадзе Shahed-136 ("Герань-2" у РФ). Станом на 10 жовтня на територію країни було завезено 32 таких БПЛА, до 14 жовтня планується завезти ще вісім.

Про це повідомляє ГУР МО.

"Також Білорусь надає окупаційній армії матеріально-технічні засоби і боєприпаси зі своїх складів. Зокрема, на залізничну станцію «Кіровська» в Криму прибув залізничний ешелон з боєприпасами – 12 вагонів (492 т), який був відправлений із 43 арсеналу зберігання ракет та боєприпасів ЗС Білорусі (Добруш, Гомельська область)", – інформують у розвідці.

Найближчим часом заплановано переміщення 13 ешелонів з озброєнням та військовою технікою (219 платформ), боєприпасами (28 вагонів) та військово-технічним майном з арсеналів та баз зберігання ЗС Білорусі.

У ролі основних "постачальників" виступають:

  • 46 арсенал зберігання ракет і боєприпасів (Бронна Гора, Брестська область);
  • 43 арсенал зберігання ракет і боєприпасів (Дубецьке, Гомельська область);
  • 391 артилерійська база боєприпасів (Бобр, Мінська область);
  • 969 база резерву танків (Уріччя, Мінська область);
  • 288 база резерву автомобілів (Старі Дороги, Мінська область).

Вантажі мають прибути на залізничні станції "Каменска" (Каменськ-Шахтинський) та "Марцево" (Таганрог) Ростовської області.

Нагадаємо, як заявив заступник глави МЗС Чехії Ярослав Курфюрст, Україна отримає набагато більше військової і фінансової допомоги у випадку відкритого нападу Білорусі.

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